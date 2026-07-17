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Remarcatul lui Marius Baciu după FCSB - FC Argeș: „A făcut un meci bun pe ambele faze”

Gigi Becali și-a asumat singura schimbare făcută la FCSB după primele 45 de minute din stagiunea 2026-2027.

Gigi Becali, nemulțumit total de Dennis Politic după FCSB - FC Argeș 2-0

Becali s-a arătat nemulțumit de faptul că Dennis Politic nu a făcut faza defensivă în prima parte a jocului cu FC Argeș și nu a fost eficient nici în atac.

„Dacă un fotbalist nu face faza defensivă, măcar fă ceva în atac. Dacă nici colo, nici colo, ce să faci cu el. E posibil să mai joace, dar nu prea mai cred.

Vin ăștia trei jucători, vine și ăsta cu care am semnat astăzi (n.r.- Aymen Boutoutaou). Mai este și David Miculescu care e în dreapta acolo. Cisotti se eliberează și el în centru. Deci nu prea mai cred că mai poate.

Becali: „Politic e talentat, dar dacă e fricos nu poate să reușească”

(...) Politic e talentat, dar dacă e fricos în viață, mai ales la fotbal, nu poate să reușească dacă e fricos. E posibil să îl băgăm în campionat, dacă suntem avansați în cupele europene, să zicem în primăvara europeană, atunci să spunem că e posibil să joace.

I-am dat o șansă! Eu cred că în dreapta nu poate să joace, tot în stânga”, a declarat Gigi Becali, la televiziunea Digi Sport.

FCSB a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia FC Argeş, în prima etapă a Superligii.

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