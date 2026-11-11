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Portarul bavarezilor este deja o adevărată legendă. Pe lângă titlurile cucerite în tricoul lui Bayern Munchen, Manuel Neuer a cucerit și Cupa Mondială în 2014.

Manuel Neuer a luat decizia! Ce se întâmplă cu portarul lui Bayern

Din nefericire, vârsta nu iartă pe nimeni, astfel că Manuel Neuer (40 de ani) suferă din ce în ce mai des accidentări, cea mai recentă fiind în Mainz - Bayern 1-2, când a fost înlocuit la pauză.

În contextul în care acesta se află în ultimul an de contract cu Bayern, fanii se întreabă dacă portarul va agăța „ghetele-n cui” prematur.

Manuel Neuer s-ar fi decis deja asupra viitorului său, astfel că jurnaliștii germani scriu că portarul nu ia în calcul o retragere timpuri, în condițiile în care este accidentat.

Datele problemei se schimbă din vara anului viitor. Potrivit lui Florian Plettenberg, Manuel Neuer se va retrage în proporție de 99,9% când contractul acestuia va ajunge la final.

„Manuel Neuer nu ia în considerare în prezent o retragere timpurie, în ciuda accidentării sale.

Obiectivul său este să ducă sezonul la bun sfârșit. Retragere în vară: 99,9%.

Bayern se pregătește să caute un nou portar numărul 2. Candidații vor fi discutați din nou înainte de sfârșitul anului, urmând ca apoi să aibă loc primele contacte.

Oliver Baumann, Bernd Leno, Loris Karius și alți doi candidați se află pe listă”, a notat jurnalistul Florian Plettenberg.