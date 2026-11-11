Retras de mai bine de 13 ani de la Dinamo, Borcea urmărește, în continuare, tot ce mișcă la echipa sa de suflet. Printre altele, omul de afaceri a spus și de ce jucător are nevoie Nuno Campos pentru ca ”roș-albii” să fie ”mult mai puternici”.

Cristi Borcea mizează pe Pușcaș: ”Vor fi mult mai puternici cu el”

Borcea crede că revenirea lui George Pușcaș (30 de ani) va fi de bun augur pentru Dinamo. Atacantul nu a evoluat în acest sezon, deoarece a avut nevoie de timp pentru a se recupera după hernia inghinală care i-a dat mari bătăi de cap la finele sezonului precedent.

Totuși, sunt semne că Pușcaș poate reveni pe gazon după pauza pentru meciurile echipelor naționale, așa cum a anunțat recent președintele Andrei Nicolescu.

”(n.r. - Vor fi mai puternici cu Pușcaș?) Mult mai puternici! Mă surprinde că nu joacă Karamoko, dar antrenorul știe cel mai bine”, a spus Borcea, într-un interviu exclusiv acordat pentru PRO TV și Sport.ro.

În iarnă, Dinamo l-a transferat gratis pe George Pușcaș, care venea după o perioadă de șapte luni din postura de jucător liber de contract. Utima oară, atacantul a evoluat în Super lig, campionatul din Turcia, la Bodrum FK, pentru care a și marcat de 11 ori în toate competițiile.

George Pușcaș, CV impresionant pentru Superliga României

CV-ul lui Pușcaș este impresionant pentru un jucător ajuns în Superliga României. În 2013 a fost transferat la juniorii lui Inter Milano, unde a și bifat șapte meciuri la echipa de seniori, iar apoi a mai trecut pe la Bari, Benevento, Novara, Palermo, Pisa, Genoa, Bari, Reading și Bodrum FK.

Cel mai spectaculos transfer din cariera sa a fost în Championship. Reading plătea, în 2019, suma de 7,5 milioane de euro pentru a-l transfera definitiv de la Inter Milano.