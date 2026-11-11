Laurențiu Reghecampf, puteri depline după „retrogradarea” lui MM Stoica! Anunțul lui Gigi Becali: „Fii Ferguson”

Laurențiu Reghecampf, puteri depline după „retrogradarea” lui MM Stoica! Anunțul lui Gigi Becali: „Fii Ferguson” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali a anunțat care va fi noua organigramă de la FCSB.

TAGS:
FCSBGigi BecaliMM StoicaLaurentiu Reghecampf
Din articol

În acest moment, FCSB trece printr-o perioadă de restructurare. Patronul Gigi Becali a anunțat că va da afară mai mulți membrii din staff, asta în speranța că problemele vor fi rezolvate.

Laurențiu Reghecampf, puteri depline după „retrogradarea” lui MM Stoica

Totodată, omul de afaceri a dezvăluit că se va ocupa în exclusivitate de transferuri, MM Stoica urmând în a fi „retrogradat” de această sarcină.

De situația lui Mihai Stoica poate profita chiar antrenorul echipei. Gigi Becali a purtat un dialog cu Laurențiu Reghecampf, iar tehnicianul va avea oportunitatea de a fi manager asupra a tot ce se întâmplă în cadrul clubului.

În stilul caracteristic, Gigi Becali a avut o remarcă la adresa lui Reghecampf, anume „Fii Ferguson”. Aluzia a fost făcută la fostul tehnician Sir Alex Ferguson, cel care a cucerit tot ce era posibil în perioada în care a pregătit-o pe Manchester United.

„Eu o să conduc clubul. Ați văzut că am spus că îl am pe MM (n.r. Mihai Stoica), care are putere maximă. Nu mai spun așa, eu comand, eu țin toate.

Voi da puteri mai mari la alte persoane. De exemplu, Reghecampf nu va mai fi doar antrenor, va fi și manager. I-am spus: ’Fii Ferguson!’. Acum se vor centraliza toate și vor ajunge la mine. Se alege praful dacă nu se implică stăpânul. Stăpânul scoate calul din noroi”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

  • Laurentiu reghecampf 2
×
Laurențiu Reghecampf, antrenorul de la FCSB / Foto Sport Pictures
Laurențiu Reghecampf, antrenorul de la FCSB / Foto Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Florin Gardoș nu e de acord cu Gigi Becali

Aflat în direct la VOYO SPORT LIVE, Florin Gardoș a expus că nu aceasta este soluția care poate aduce echipa pe linia de plutire, ci mai degrabă răbdarea, în condițiile în care la FCSB s-au transferat foarte mulți jucători în perioada de mercato de vară.

Pentru a-și consolida argumentul, fostul internațional a amintit de momentul în care a ajuns la formația roș-albastră. Într-o perioadă de doi ani, la FCSB au fost numiți foarte mulți antrenori și s-a dovedit că nu asta a fost soluția, în condițiile în care rezultatele nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

„Eu zic că vor intra în play-off! Dacă tot dai iar antrenorul afară peste două luni, nu cred că rezolvi nimic. Eu, în primii doi ani, cred că am avut 11 sau 13 antrenori. Vă dați seama? Acum pare de neimaginat.

În 2010, când am venit, a fost nea Piți, a fost Edi vreo două etape... A venit Ilie Dumitrescu, a plecat, iar mai apoi a venit domnul Lăcătuș. Asta s-a întâmplat în primele 4 luni.

Din primăvară a plecat Lăcătuș și a venit Cârțu... Stați, anul acela nu a fost Cârțu, a fost în al doilea an Cârțu. A venit atunci Ilie Stan și era să terminăm anul cu el, dar nu am terminat. A venit Olăroiu atunci și am terminat. După a venit Ronny Levy și mai apoi Mihai Stoichiță. Nu am realizat mai nimic în doi ani de zile.

Deși e greu pentru echipă cu acest statut, cred că în momentul de față e nevoie de timp și de răbdare. Diferențele nu mai sunt mari ca înainte, nu e suficient să îți iei jucători și vei avea imediat succes”, a declarat Florin Gardoș, în direct la VOYO SPORT LIVE.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția lui Ovidiu Vanghele după ce a fost interzis de Nicușor Dan la conferințele lui de presă
Reacția lui Ovidiu Vanghele după ce a fost interzis de Nicușor Dan la conferințele lui de presă
ARTICOLE PE SUBIECT
„E o revenire pentru Reghe!” Toate culisele partidei pe care o va disputa FCSB în pauza dedicată naționalelor
„E o revenire pentru Reghe!” Toate culisele partidei pe care o va disputa FCSB în pauza dedicată naționalelor
FCSB a dat o dublă lovitură: „E clar că e un mare plus / Nota 10”
FCSB a dat o dublă lovitură: „E clar că e un mare plus / Nota 10”
„În doi ani am avut 11 sau 13 antrenori!” Florin Gardoș știe principala problemă de la FCSB: „Nu e suficient”
„În doi ani am avut 11 sau 13 antrenori!” Florin Gardoș știe principala problemă de la FCSB: „Nu e suficient”
ULTIMELE STIRI
Manuel Neuer a luat decizia! Ce se întâmplă după accidentarea din Mainz - Bayern
Manuel Neuer a luat decizia! Ce se întâmplă după accidentarea din Mainz - Bayern
Gigi Becali anunță revoluție la FCSB: „Mă fac eu de râs”
Gigi Becali anunță revoluție la FCSB: „Mă fac eu de râs”
Cristi Borcea a numit jucătorul de care are nevoie Dinamo: ”Vor fi mult mai puternici cu el”
Cristi Borcea a numit jucătorul de care are nevoie Dinamo: ”Vor fi mult mai puternici cu el”
Ce a făcut România U19 în meciul cu Italia, din preliminariile EURO 2027
Ce a făcut România U19 în meciul cu Italia, din preliminariile EURO 2027
Gigi Becali îl dă afară pe omul adus de MM Stoica la FCSB: ”A fost chemat la reziliere”
Gigi Becali îl dă afară pe omul adus de MM Stoica la FCSB: ”A fost chemat la reziliere”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

L-au luat pe Al-Hamlawi: „Bun venit! Să sperăm că va fi începutul unei călătorii de succes“

L-au luat pe Al-Hamlawi: „Bun venit! Să sperăm că va fi începutul unei călătorii de succes“

Steven Gerrard a elogiat un fotbalist: „Este mai bun decât era Ronaldo, probabil mai bun decât Messi”

Steven Gerrard a elogiat un fotbalist: „Este mai bun decât era Ronaldo, probabil mai bun decât Messi”

Cei trei jucători trecuți de Reghecampf pe lista neagră: „N-am nevoie de ei!“

Cei trei jucători trecuți de Reghecampf pe lista neagră: „N-am nevoie de ei!“

Tony Strata, la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul în direct

Tony Strata, la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul în direct

Laurențiu Reghecampf a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali după declarațiile patronului de la FCSB

Laurențiu Reghecampf a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali după declarațiile patronului de la FCSB

Barcelona, ce transfer! Mutare de senzație: și fără bani!

Barcelona, ce transfer! Mutare de senzație: și fără bani!


Recomandarile redactiei
Cristi Borcea a numit jucătorul de care are nevoie Dinamo: ”Vor fi mult mai puternici cu el”
Cristi Borcea a numit jucătorul de care are nevoie Dinamo: ”Vor fi mult mai puternici cu el”
Gigi Becali anunță revoluție la FCSB: „Mă fac eu de râs”
Gigi Becali anunță revoluție la FCSB: „Mă fac eu de râs”
Manuel Neuer a luat decizia! Ce se întâmplă după accidentarea din Mainz - Bayern
Manuel Neuer a luat decizia! Ce se întâmplă după accidentarea din Mainz - Bayern
Stadionul de 140.000.000 de euro este aproape gata! Imagini spectaculoase
Stadionul de 140.000.000 de euro este aproape gata! Imagini spectaculoase
Ce a făcut România U19 în meciul cu Italia, din preliminariile EURO 2027
Ce a făcut România U19 în meciul cu Italia, din preliminariile EURO 2027
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Va fi SOLD OUT la FCSB - Sparta Praga! Anunțul făcut de MM Stoica
Va fi SOLD OUT la FCSB - Sparta Praga! Anunțul făcut de MM Stoica
CITESTE SI
Cât mai poți circula cu mașina după ce se aprinde martorul bateriei în bord

stirileprotvCât mai poți circula cu mașina după ce se aprinde martorul bateriei în bord

Cele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

stirileprotvCele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor

Încă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

stirileprotvÎncă un actor rupe colaborarea cu TNB, după scandalul Felix Alexa: „Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret”

Cetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

stirileprotvCetățean de onoare la 19 ani. Ruben Găitan a salvat de la sinucidere un bărbat, în timp ce alți tineri doar filmau

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!