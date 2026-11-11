Laurențiu Reghecampf, puteri depline după „retrogradarea” lui MM Stoica! Anunțul lui Gigi Becali: „Fii Ferguson”

În acest moment, FCSB trece printr-o perioadă de restructurare. Patronul Gigi Becali a anunțat că va da afară mai mulți membrii din staff, asta în speranța că problemele vor fi rezolvate.
Laurențiu Reghecampf, puteri depline după „retrogradarea” lui MM Stoica
Totodată, omul de afaceri a dezvăluit că se va ocupa în exclusivitate de transferuri, MM Stoica urmând în a fi „retrogradat” de această sarcină.
De situația lui Mihai Stoica poate profita chiar antrenorul echipei. Gigi Becali a purtat un dialog cu Laurențiu Reghecampf, iar tehnicianul va avea oportunitatea de a fi manager asupra a tot ce se întâmplă în cadrul clubului.
În stilul caracteristic, Gigi Becali a avut o remarcă la adresa lui Reghecampf, anume „Fii Ferguson”. Aluzia a fost făcută la fostul tehnician Sir Alex Ferguson, cel care a cucerit tot ce era posibil în perioada în care a pregătit-o pe Manchester United.
„Eu o să conduc clubul. Ați văzut că am spus că îl am pe MM (n.r. Mihai Stoica), care are putere maximă. Nu mai spun așa, eu comand, eu țin toate.
Voi da puteri mai mari la alte persoane. De exemplu, Reghecampf nu va mai fi doar antrenor, va fi și manager. I-am spus: ’Fii Ferguson!’. Acum se vor centraliza toate și vor ajunge la mine. Se alege praful dacă nu se implică stăpânul. Stăpânul scoate calul din noroi”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.
Florin Gardoș nu e de acord cu Gigi Becali
Aflat în direct la VOYO SPORT LIVE, Florin Gardoș a expus că nu aceasta este soluția care poate aduce echipa pe linia de plutire, ci mai degrabă răbdarea, în condițiile în care la FCSB s-au transferat foarte mulți jucători în perioada de mercato de vară.
Pentru a-și consolida argumentul, fostul internațional a amintit de momentul în care a ajuns la formația roș-albastră. Într-o perioadă de doi ani, la FCSB au fost numiți foarte mulți antrenori și s-a dovedit că nu asta a fost soluția, în condițiile în care rezultatele nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.
„Eu zic că vor intra în play-off! Dacă tot dai iar antrenorul afară peste două luni, nu cred că rezolvi nimic. Eu, în primii doi ani, cred că am avut 11 sau 13 antrenori. Vă dați seama? Acum pare de neimaginat.
În 2010, când am venit, a fost nea Piți, a fost Edi vreo două etape... A venit Ilie Dumitrescu, a plecat, iar mai apoi a venit domnul Lăcătuș. Asta s-a întâmplat în primele 4 luni.
Din primăvară a plecat Lăcătuș și a venit Cârțu... Stați, anul acela nu a fost Cârțu, a fost în al doilea an Cârțu. A venit atunci Ilie Stan și era să terminăm anul cu el, dar nu am terminat. A venit Olăroiu atunci și am terminat. După a venit Ronny Levy și mai apoi Mihai Stoichiță. Nu am realizat mai nimic în doi ani de zile.
Deși e greu pentru echipă cu acest statut, cred că în momentul de față e nevoie de timp și de răbdare. Diferențele nu mai sunt mari ca înainte, nu e suficient să îți iei jucători și vei avea imediat succes”, a declarat Florin Gardoș, în direct la VOYO SPORT LIVE.