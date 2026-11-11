Laurențiu Reghecampf, puteri depline după „retrogradarea” lui MM Stoica! Anunțul lui Gigi Becali: „Fii Ferguson”

În acest moment, FCSB trece printr-o perioadă de restructurare. Patronul Gigi Becali a anunțat că va da afară mai mulți membrii din staff, asta în speranța că problemele vor fi rezolvate.

Laurențiu Reghecampf, puteri depline după „retrogradarea” lui MM Stoica

Totodată, omul de afaceri a dezvăluit că se va ocupa în exclusivitate de transferuri, MM Stoica urmând în a fi „retrogradat” de această sarcină.

De situația lui Mihai Stoica poate profita chiar antrenorul echipei. Gigi Becali a purtat un dialog cu Laurențiu Reghecampf, iar tehnicianul va avea oportunitatea de a fi manager asupra a tot ce se întâmplă în cadrul clubului.

În stilul caracteristic, Gigi Becali a avut o remarcă la adresa lui Reghecampf, anume „Fii Ferguson”. Aluzia a fost făcută la fostul tehnician Sir Alex Ferguson, cel care a cucerit tot ce era posibil în perioada în care a pregătit-o pe Manchester United.

„Eu o să conduc clubul. Ați văzut că am spus că îl am pe MM (n.r. Mihai Stoica), care are putere maximă. Nu mai spun așa, eu comand, eu țin toate.

Voi da puteri mai mari la alte persoane. De exemplu, Reghecampf nu va mai fi doar antrenor, va fi și manager. I-am spus: ’Fii Ferguson!’. Acum se vor centraliza toate și vor ajunge la mine. Se alege praful dacă nu se implică stăpânul. Stăpânul scoate calul din noroi”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.