Skovens Arena își va deschide curând porțile în Aarhus. Chiar dacă echipa locală nu este în cea mai fericită situație, pe locul opt, în afara locurilor de play-off, fanii așteaptă cu nerăbdare anul 2027, când va avea loc marea inaugurare.

Skovens Arena este aproape gata! Imagini spectaculoase din Danemarca

Pe platforma stadiumdb.com au fost postate mai multe imagini de pe șantierul stadionului care va avea 24.000 de locuri. Toate costurile construcției se vor ridica la 140 de milioane de euro, iar marea inaugurare ar urma să aibă loc în luna martie.

Skovens Arena va ține locul ”bătrânului” Aarhus Stadion, demolat după mai bine de 100 de ani. Construcția a început în 2024 și se va încheia în 2027.