GALERIE FOTO Stadionul de 140.000.000 de euro este aproape gata! Imagini spectaculoase

Stadionul de 140.000.000 de euro este aproape gata! Imagini spectaculoase Fotbal extern
SPORT.RO
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Una dintre echipele de tradiție din Danemarca va beneficia, în cel mai scurt timp, de un stadion la cel mai înalt nivel.

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skovens arenaAarhus
Din articol

Skovens Arena își va deschide curând porțile în Aarhus. Chiar dacă echipa locală nu este în cea mai fericită situație, pe locul opt, în afara locurilor de play-off, fanii așteaptă cu nerăbdare anul 2027, când va avea loc marea inaugurare.

Skovens Arena este aproape gata! Imagini spectaculoase din Danemarca

Pe platforma stadiumdb.com au fost postate mai multe imagini de pe șantierul stadionului care va avea 24.000 de locuri. Toate costurile construcției se vor ridica la 140 de milioane de euro, iar marea inaugurare ar urma să aibă loc în luna martie.

Skovens Arena va ține locul ”bătrânului” Aarhus Stadion, demolat după mai bine de 100 de ani. Construcția a început în 2024 și se va încheia în 2027.

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Aarhus este al doilea oraș ca mărime din Danemarca, iar curând se va bucura de un nou stadion. Construcția a fost posibilă și datorită unei donații generoase făcute de o entitate privată care, chiar și după ce costurile au crescut semnificativ, acoperă mai bine de jumătate din fondurile necesare pentru construirea stadionului, mai menționează sursa citată.

Aarhus este una dintre echipele de tradiție din Danemarca, de șase ori campioană națională, ultima oară în 1955. Cel mai recent trofeu major este câștigat în 1996, Cupa Danemarcei.

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