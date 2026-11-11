Gigi Becali anunță revoluție la FCSB: „Mă fac eu de râs”

Gigi Becali anunță revoluție la FCSB: „Mă fac eu de râs” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a anunțat ce urmează la FCSB.

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În acest moment, FCSB trece printr-o perioadă de restructurare. Patronul Gigi Becali a anunțat că va da afară mai mulți membrii din staff, asta în speranța că problemele vor fi rezolvate.

Gigi Becali anunță revoluție la FCSB

Totodată, omul de afaceri a dezvăluit că se va ocupa în exclusivitate de transferuri, MM Stoica urmând în a fi „retrogradat” de această sarcină.

În acest sens, patronul FCSB a expus că în viitoare perioadă de mercato vor fi legitimați cel puțin doi fotbaliști de mare valoare, la echipa sa urmând a fi o „revoluție”.

Gigi Becali și-a asumat faptul că va investi o sumă importantă de bani, asta pentru a nu „se face de râs”. Posturile vizat de patron sunt: atacant, număr 10 și număr 6.

„Aia este important, la fotbal trebuie să ai jucători de valoare. Mai schimbi antrenorul dacă nu e bun, mai schimbi terenul, mai tunzi iarba... Dar trebuie să ai jucători valoroși! Asta e revoluția, vor veni jucători. În fiecare zi vorbesc despre jucători. Jucătorii nu poți să îi dai afară, nu vor pleca, îi ții pe bancă. Dacă poți rezilia cu unii, reziliezi. 

(n.r. - Va fi nevoie de bani mulți ca să modificați lotul?) Cred că da! Va fi o investiție, dacă nu fac investiție mare, mă fac eu de râs! Trebuie să aduc măcar 2-3 jucători foarte valoroși. Dacă pot să aduc 7, e posibil! 2-3 trebuie vizați foarte bine, atacant, număr 10 și un număr 6. Vedem după cu ce completăm”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

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Gigi Becali, patronul FCSB / Foto: Agerpres
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Ce urmează pentru FCSB după pauza echipelor naționale

După remiza de pe Arena Națională, FCSB a rămas la borna de 21 de puncte și ocupă, cel puțin pentru moment, locul 8 în clasament după primele 15 etape. Pentru elevii lui Laurențiu Reghecampf urmează partida cu FC Argeș, din runda a 16-a 16-a, programată pe 22 noiembrie. De cealaltă parte, Corvinul ocupă treapta a 7-a, cu 22 de puncte.

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