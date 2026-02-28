Totul a pornit de la ratarea uriașă a lui Alibec din meciul FC Argeș - Farul, scor 1-0. Nemulțumit de evoluția fostului său jucător, patronul FCSB l-a criticat aspru pentru faza respectivă, afirmând că ar fi preferat un alt tip de atacant pe teren.

„Nu am văzut în viața mea un fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge? Mai bine era Vojtus, ăla măcar dădea gol cu capul acolo”, a precizat Gigi Becali.

Replica lui Alibec, jucător cu o cotă de piață de 500.000 de euro care a marcat trei goluri în cinci meciuri de la revenirea la Farul, a venit la scurt timp. În cadrul unei conferințe de presă, el a ironizat atitudinea omului de afaceri.

„Am văzut și eu, zici că-i Procesul etapei la Palat. Ce să zic, dacă el... Eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!”, a transmis atacantul.

Giovanni îi ia apărarea lui Gigi Becali

Disputa a atras imediat și reacția lui Giovanni Becali. Acesta l-a pus la punct pe vârful constănțenilor, aducând în discuție banii încasați de fotbalist în perioada scurtă petrecută la echipa bucureșteană, unde a bifat un singur gol în cele 370 de minute jucate.

„Vezi tu? Ăsta nu e un comportament de jucător profesionist. Un patron care ți-a dat bani cât ai vrut tu. Și ți-a dat bani pentru trei meciuri pe care le-ai jucat sau două meciuri și nici pe alea nu le-ai jucat ca lumea. Asta e, ce să mai? El de obicei nu dădea declarații de genul ăsta. Nici nu știu cum a pus capul acolo, orice jucător acolo dădea gol. Nu e jucătorul ăsta care să declare așa ceva. Cred că mai mult a spus-o în glumă. Nu e el, nu e el!”, a explicat Giovanni Becali pentru publicația Fanatik.