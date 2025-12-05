Florin Surugiu va fi căpitanul selecţionatei Romanian Wolves la meciul cu Lusitanos, ultimul din cariera sa, care va avea loc sâmbătă 6 decembrie, de la ora 18:00, pe Stadionul Naţional de rugby ''Arcul de Triumf'' din Capital, în Rugby Europe Super Cup.

Echipa antrenată de Stelian Burcea, alcătuită în cea mai mare parte din jucători tineri, nu a obţinut niciun punct până acum în trei partide.

Romanian Wolves - Lusitanos, ultimul meci al lui Florin Surugiu



''Lupii României'' vor începe meciul de sâmbătă cu următorul XV, potrivit paginii de Facebook a Federaţiei Române de Rugby: 1. Dragoş Mihai, 2. Ionuţ Spiridon, 3. Adrian Radu, 4. Costel Vasilache, 5. Andrei Toader, 6. Andrei Bogdan Andreică, 7. Răzvan Pasnicu, 8. Alexander Dinu, 9. Florin Surugiu (căpitan), 10. Ştefan Cojocariu, 11. Silviu Mircea, 12. Daniel Siraciov, 13. Cristian Bumbac, 14. Ştefan Nedelcu, 15. Dănuţ Gabriel Jipa.

Rezerve vor fi: 16. Sergiu Puescu, 17. Ion Călin, 18. Rareş Jugănaru, 19. Ştefan Motrea, 20. Kuselo Moyake, 21. Rareş Mîrzac, 22. Alexandru Sava, 23. Tangimana Fonovai.

Staff: David Gerard - director tehnic, Stelian Burcea - antrenor principal, Florin Vlaicu - antrenor secund, Victor Bezuşcu - antrenor secund, Michael Dallery - S&C, Daniel Carpo - S&C.

Castilla y Leon conduce în clasament, cu 15 puncte, urmată de Lusitanos, 15 puncte, Bohemia Rugby Warriors, 9 puncte, Delta, 4 puncte, Brussels Devils, 0 puncte, Romanian Wolves, 0 puncte.

''Lupii'' vor juca ultimul meci pe 13 decembrie, în deplasare, cu Brussels Devils.

Florin Surugiu, nume important din rugby-ul românesc



Ajuns la 40 de ani, mijlocașul la grămadă devenea în noiembrie 2022 unul dintre cei cinci jucători români cu peste 100 de selecții în naționala de rugby, alături de Cătălin Fercu, Valentin Calafeteanu, Florin Vlaicu și Mihai Macovei.

Florin Surugiu a jucat și la trei ediții ale Cupei Mondiale.

”Am copilărit lângă Olimpia, strada mea era la 5 minute - 10 minute de stadionul Olimpia (n.r.: - în cartierul Vitan). Învățam la Școala Generală nr. 87, lângă stadion, la două străzi.

Și cum am ajuns la rugby... Într-o zi n-am făcut o oră la școală și, cum eram cu mintea numai la fotbal, ne-am strâns să jucăm un fotbal.

Ne-am strâns vreo opt inși și am plecat la Olimpia, dar acolo am dat piept cu o echipă de rugby. Acolo nea Sandu Perpelea (n.r.: - primul antrenor) ne-a spus: "nu vreți să lăsați mingea și să încercați cu asta ovală!?". Mie chiar mi-a plăcut, am fost impresionat”, spunea Florin Surugiu la emisiunea Poveștile Sport.ro - MAI JOS EMISIUNEA INTEGRALĂ.

