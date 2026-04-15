Atmosfera din vestiarul giuleștenilor este una încărcată pe fondul rezultatelor slabe din ultima perioadă, situație care a culminat cu ieșirea publică a jucătorului Alex Dobre la adresa lui Costel Gâlcă. În acest context, Marius Șumudică a criticat modul în care actualul staff gestionează acest final de campionat.

Fostul tehnician al giuleștenilor, Marius Șumudică, cunoaște bine atmosfera de la club, după ce în stagiunea precedentă a părăsit echipa lăsând-o pe ultimul loc în play-off. El consideră că decizia despărțirii i-a aparținut în totalitate, susținând că relația cu patronatul era una solidă.

„Eu am făcut pasul în spate în momentul în care nu mi-am atins obiectivul. Vă spun sincer, la relația pe care o aveam eu cu domnul Șucu, la momentul respectiv, eu cred că nu mă dădea afară de la Rapid. Asta cred eu. Robert tot timpul mi-a spus. A fost lângă mine și tot timpul mi-a spus să nu plec de la Rapid. Dar eu făcusem o promisiune, că dacă voi rata obiectivele pe care le-am avut la momentul respectiv, eu voi pleca de la Rapid”, a explicat tehnicianul, potrivit Fanatik.

Un mediu dificil pentru antrenori

Șumudică a subliniat greutatea cu care se lucrează la formația din Giulești, recunoscând în același timp că a făcut la rândul său erori în timpul mandatului la Rapid.

„Rapid este o echipă grea, cu vestiar greu, cu suporteri, cu foarte multă lume. Eu am simțit-o pe pielea mea când m-am întors. Niciodată n-am crezut că va fi atât de greu. Fiindcă și eu am făcut greșeli și n-am știut să gestionez anumite relații cu anumiți oameni din cadrul clubului la momentul respectiv. Eu, fiind un om mai irascibil, am intrat în conflict imediat… ceea ce mi-a dăunat la momentul respectiv. Dacă Rapidul va renunța la Gâlcă, va trebui să găsească un antrenor care se pliază pe ceea ce înseamnă Rapid, fiindcă este foarte, foarte, foarte greu să reziști la Rapid”, a spus antrenorul.

Întrebat direct despre posibilitatea de a prelua din nou banca tehnică, „Șumi” a respins deocamdată o asemenea variantă.

„În momentul în care n-am mai avut nicio șansă, am plecat de la Rapid. Mai departe, eu nu știu care este înțelegerea între antrenorul Gâlcă și conducerea clubului, nu știu exact. Citesc și eu prin ziare, cred că obiectivul lui Gâlcă este calificarea într-o cupă europeană. Probabil că dacă își va atinge acest obiectiv, va trebui să i se dea continuitate. La Rapid e greu să lucrezi. Nu e ușor să lucrezi ca antrenor.

Referitor la întrebarea ta, dacă m-aș întoarce la Rapid sau ceva de genul ăsta, nu s-a pus problema deocamdată și nu se pune. Au un antrenor, este Gâlcă acolo. Eu sper din tot sufletul și îmi doresc ca Rapidul să ajungă în cupele europene, să joace în cupele europene!”, a mai zis Șumudică.