Cu un prim 11 experimental forțat și de numeroasele probleme de lot, România s-a văzut condusă în startul reprizei secunde la Tbilisi, după ce portarul Aioani a scăpat o minge în fața porții, iar Giorgi Kvilitaia a deschis scorul. Louis Munteanu, introdus la pauză, a reușit să egaleze în minutul 55 cu o lovitură de cap excelentă.

Gică Hagi anunță multe schimbări la România - Țara Galilor

Deși s-a declarat per total mulțumit de prestația României, Gică Hagi a anunțat multe schimbări la următoarea partidă amicală, cu Țara Galilor, programată sâmbătă, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua.

"Normal că vor fi schimbări. Unii nu vor juca. Vor veni cei care au rămas în România și cei care au jucat mai puțin în Georgia. Ușor, ușor o să facem o echipă competitivă pentru că jucăm acasă și vrem să câștigăm.

Eu mă gândesc la următorul meci. Jucăm acasă cu Țara Galilor, o echipă foarte agresivă în jumătatea adversă. Ne așteaptă un meci dificil. Trebuie să găsim formula. Vedem cine o să rămână în afară și cine o să intre dintre cei de acasă", a spus Gică Hagi, la conferința de presă.

Cel mai probabil, vor fi 9 jucători noi în lotul României pentru partida cu Țara Galilor. Este vorba despre Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu şi Denis Drăguş.

Toți cei 9 jucători nu au făcut deplasarea la Tbilisi și au rămas la Mogoșoaia pentru a se pregăti înaintea partidei cu Țara Galilor.