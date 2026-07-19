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Andy Burnham a fost numit vineri lider al Partidului Laburist din Marea Britanie, în cadrul unui congres extraordinar la Londra, înainte de a se instala oficial luni la Downing Street, unde îi va succeda premierului demisionar Keir Starmer, relatează AFP și Reuters.

'În absența oricărui alt candidat eligibil, am onoarea de a-l declara pe Andy Burnham liderul ales al Partidului Laburist', a declarat ministrul britanic de interne Shabana Mahmood, președinta Comitetului Național Executiv al Partidului Laburist.

Ce promite Andy Burnham

Andy Burnham s-a angajat 'să redea speranța' poporului britanic, într-un discurs rostit vineri cu ocazia numirii sale în fruntea Partidului Laburist.

'Suntem uniți și punem puterea care vine din această unitate în slujba oamenilor și a locurilor care au așteptat prea mult timp ca politica să le ofere din nou speranță, iar asta vom face, cu toții împreună. Le vom da din nou speranță', a spus el.

El i-a adus, de asemenea, un omagiu lui Keir Starmer, pe care îl va înlocui în funcția de premier luni, când partidul va afla componența cabinetului său și mai multe despre abordarea sa față de guvernare.

În pofida promisiunii sale de speranță pentru locurile care se simt 'lăsate în urmă', rămân multe de știut despre cum va guverna Burnham.

El a susținut un singur discurs de când s-a întors în parlament luna trecută, după ce a obținut un loc în Makerfield, începutul unui proces de patru săptămâni pentru înlăturarea lui Starmer, a cărui lipsă de popularitate în Regatul Unit i-a întors pe parlamentarii laburiști împotriva sa, și pentru a-i lua locul în fruntea guvernului, scrie Agerpres.

În discursul său, el a schițat o parte din agenda sa internă, spunând că dorește să vegheze 'cea mai mare reechilibrare a puterii' de la Londra către regiunile Regatului Unit, despre care el crede că va reduce inegalitatea și furia resimțită de 'comunitățile lăsate în urmă' care s-au îndreptat tot mai mult spre partidul Reform UK al lui Nigel Farage.

Andy Burnham, fotbalist și președinte al federației de rugby

Acum în vârstă de 56 de ani, Andy Burnham este un fost fotbalist, care încă juca acum un deceniu pentru Demon Eyes FC, echipa laburiștilor.

În 2003 însă, Burnham a prins finalul unui amical istoric pentru Leigh RMI, din Conference League (actuala National League, a cincea divizie din Anglia), 1-1 pe Hilton Park cu Everton, fosta campioană din Premier League (cu ultimul titlu câștigat în 1987), care a aliniat atunci o formație cu multe rezerve.

De altfel, viitorul premier britanic este un fan al lui Everton.

În plus, Burnham a fost și președintele Rugby Football League, federația de rugby din Anglia.