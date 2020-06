Gigi Becali, facut PRAF de un rival dupa demisia lui Duckadam: "Imi venea sa intru in TV! Cum sa il umilesti asa?"

Demisia lui Helmut Duckadam din functia de presedinte de imagine al lui FCSB a starnit multe reactii in lumea fotbalului.

Gigi Becali a reactionat indiferent la anuntul demisiei lui Duckadam, afirmand in direct ca i-a scazut salariul fostului portat pentru ca postul lui era cel mai putin important.

Declaratiile lui Becali au starnit reactii furioase in lumea fotbalului, iar cea mai recenta este chiar a rivalului, Florin Prunea, fostul presedinte al lui Dinamo.

"Este rusinos! Am vazut emisiunea si imi venea sa intru in televizor. Nu poti sa il umilesti in halul ala! Duckadam este un om educat. Nu poti sa ii spui 'Tu esti unul dintre cei mai neimportanti oameni din club'! Este unul dintre cei mai mari portari din Romania. Merita mai mult, chiar si ca portar.

Cum sa-l umilesti asa? Domnul Duckadam este un om extraordinar. In strainatate, cand te duci, toata lumea intreaba de Duckadam. Am vorbit si cu fostii lui colegi. Toti erau siderati de ce s-a intamplat", a spus Florin Prunea la Digi Sport.