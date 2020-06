Declaratii uluitoare la adresa lui Duckadam dupa plecarea de la FCSB: "Foamea si saracia te imping sa faci atatea compromisuri"

Fostul sef de la LPF, Dumitru Dragomir, a vorbit despre demisia lui Helmut Duckadam de la FCSB.

Fostul portar roman si-a anuntat plecarea de la echipa cu 30 de minute inainte de startul partidei CFR-FCSB, scor 1-0.

Dragomir considera ca plecare lui Duckadam este o mare pierdere pentru Gigi Becali, deoarece el era singurul care il mai lega de Steaua 86.

"Fratilor, imi este tare greu sa vorbesc despre o asa mare legenda a Romaniei, iar eu cred ca Gigi Becali a facut cea mai mare greseala ca a acceptat atat de usor demisia lui Duckadam. Gigi si-a taiat ultima lui aripa care il mai lega de Steaua 86. Nu aveai sub nicio formă voie sa il pierzi pe Helmut Duckadam. Ce te mai leaga acum de Steaua? Numele nu il ai in acte, nu joci din 2014 in Ghencea, o sa ai probleme sa joci acolo si cand o sa fie gata stadionul, si acum l-ai pierdut si pe Duckadam. Gigi Becali a facut o mare, o foarte mare prostie", a declarat Mitica Dragomir pentru Prosport.

De asemenea, Dragomir a spus ca fostul erou de la Sevilla nu trebuia sa declare ca nu i se acorda atentia necesara, pentru ca el stia de la inceput ca asa se intampla la FCSB.

"Foamea si saracia te imping sa faci atatea compromisuri, iar Helmut a facut prea multe compromisuri in acesti zece ani. S-a certat cu foarte multi colegi de generatie si si-a pus in cap suporterii de la Peluza Sud. A fost facut sclavul lui Gigi de unii si altii, si-a inchis multe usi ca sa il apere pe Becali! Dar nu veni acum sa te vaiti ca nu ai niciun cuvânt de spus la echipa, ca nu esti bagat in seama. Stiai de la inceput ca te duci doar de decor la ei. Daca te-ai multumit cu un salariu bun la inceput, uite ca acest salariu nu s-a putut sa-l mai iei, fiindca pandemia asta ne-a lovit pe toti si fiecare patron cauta sa isi tina cat mai bine pe picioare afacerea. Era clar de la inceput ca nu poti sa iei bani de la un patron si sa te duci pe la televizor sa ii mai si critici pe unii jucatori din echipă. Era limpede ca o sa ii deranjezi pe unii antrenori de la FCSB, iar acestia nu iti vor mai permite sa iei contact cu ei", a povestit fostul sef de la LPF.