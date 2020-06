Declaratia care arunca in AER lupta din playoff-ul Ligii a 2-a! "Toate echipele vor juca la victorie, poate mai putin UTA!" Duckadam i-a reprezentat pe aradeni la tragerea la sorti

S-a tras la sorti programul celor cinci etape din playoff-ul Ligii a 2-a.

Laszlo Balint, antrenorul de la UTA Arad, a facut o declaratie care ii va enerva pe adversari, dupa stabilirea etapelor din playoff-ul Ligii a 2-a. Aradenii sunt lideri si isi permit sa joace unele meciuri la egal, avand 5 puncte avans in fruntea clasamentului.

"Toate echipele vor juca la victorie, poate mai putin UTA. Spun asta din contextul clasamentului, care ne da dreptul si la egaluri. Avem cel mai greu meci din prima etapa, cu Petrolul, cu tot respectul fata de ceilalti adversari. Absolut toate echipele sunt indreptatite sa spere la biletele pentru prima liga. Toate sunt conduse de antrenori foarte competenti.", a spus Balint la Digi Sport.

Helmut Duckadam a reprezentat echipa la tragerea la sorti de la casa fotbalului si a a avut mana buna. Balint spune ca i-ar face placere sa lucreze cu eroul de la Sevilla, chiar daca este greu ca Duckadam sa se intoarca in orasul unde s-a nascut.

"Ii multumim frumos lui Helmut Duckadam ca ne-a reprezentat la tragerea la sorti. Are niste maini de aur pentru fotbalul romanesc. Dansul are o experienta vasta in fotbalul romanesc si as tine cont de sfaturile lui.", a mai spus Laszlo.

In cazul in care promoveaza, UTA Arad va juca aproape sigur pe noul stadion din oras, care ar trebui sa fie finalizat pana in toamna. Antrenorul este increzator ca se va intampla asta dupa o discutie cu patronul firmei care se ocupa de noua arena.

"Chiar ieri seara am avut o discutie telefonica cu patronul firmei care face lucrarile la stadion. A zis ca sunt in grafic. Saptamana trecuta am fost pe la stadion si este la stadiul de detaliu. Daca promovam, vom juca pe noul stadion intr-o proportie destul de mare.", a adaugat Laszlo Balint.