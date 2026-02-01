Juri Cisotti a fost cel care a marcat unicul gol al partidei, în prima repriză, și a adus trei puncte mari pentru FCSB, care speră în continuare la o clasare în zona play-off-ului.



Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, a analizat partida și i-a făcut o recomandare lui David Miculescu, unul dintre preferații lui Gigi Becali de la FCSB.



Ilie Dumitrescu: ”Miculescu ratează mult”



Atacantul a evoluat și în acest sezon în 34 de partide pentru campioana României, în toate competițiile, reușind să marcheze șapte goluri și să ofere o pasă decisivă.



„Miculescu ratează mult. Păcat, e un jucător inteligent, dar le-aș recomanda să mai facă individualizare. E păcat de toate situațiile astea pe care le ai, face parte din pregătirea asta săptămânală”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.



FCSB este pe locul 11 după 24 de etape, dar continuă să spere pentru o clasare în play-off pe finalul acestui sezon, chiar dacă diferența față de ”TOP 6” este acum de patru puncte.



În următoarea etapă, campioana României va juca tot pe teren propriu, în compania celor de la FC Botoșani, echipă care nu a mai câștigat de cinci meciuri în Superligă.

