VIDEO Peluza Nord și-a anunțat decizia: ce urmează dacă FCSB ajunge în play-out

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a urcat pe locul 7 după victoria cu Metaloglobus (4-1), dar campioana are mari emoții în privința accederii în play-off.

TAGS:
FCSBGheorghe Mustatapeluza nord
Din articol

Doar 2.456 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională, luni seară, la partida dintre FCSB și Metaloglobus. Campioana a obținut o victorie contra ultimei clasate care o menține în lupta pentru play-off, însă formația roș-albastră nu este la mâna ei în privința accederii în play-off.

Peluza Nord FCSB: "Chiar dacă mergem în play-out, vom fi alături de voi"

La finalul partidei, jucătorii celor de la FCSB au mers în dreptul Peluzei Nord. Gheorghe Mustață, liderul galeriei, și-a manifestat sprijinul pentru echipă chiar și în cazul unei participării în premieră în play-out.

"Chiar dacă mergem în play-out, vom fi alături de voi. Și la bine, și la rău, suntem alături de voi", a sunat mesajul lui Gheorghe Mustață, în fața jucătorilor de la FCSB.

La începutul acestui an, după trei eșecuri consecutive, Peluza Nord a refuzat să mai fie prezentă pe stadion la meciurile cu Fenerbahce și FK Csikszereda. Ulterior, ultrașii au revenit asupra deciziei.

Cum mai poate FCSB să ajungă în play-off

FCSB poate acumula cel mult 49 de puncte la finalul sezonului regular. Universitatea ClujCFR Cluj și FC Argeș sunt cele trei echipe aflate peste campioana en-titre care încă nu și-au asigurat prezența în play-off.

Doar Universitatea CraiovaDinamo și Rapid au obținut biletele pentru play-off. Iată clasamentul, cu două etape înainte de final:

  1. Universitatea Craiova - 56 pct.
  2. Dinamo - 52 pct.
  3. Rapid - 52 pct.
  4. Universitatea Cluj - 48 pct.
  5. CFR Cluj - 47 pct.
  6. FC Argeș - 46 pct.
  7. FCSB - 43 pct.
  8. FC Botoșani - 42 pct.
  9. UTA Arad - 42 pct.

Astfel, FCSB are nevoie de un joc fantastic al rezultatelor. Campioana ar putea ajunge în play-out și dacă încheie campionatul regular cu 49 de puncte. Iată ce ar trebui să se întâmple ca una dintre echipele aflate deasupra să rateze calificarea în play-off, în detrimentul FCSB:

  • Universitatea Cluj să obțină cel mult un punct din meciul cu Oțelul și să piardă duelul cu FCSB din ultima rundă;
  • CFR Cluj să strângă cel mult un punct din ultimele două runde. Echipa lui Daniel Pancu are avantajul meciurilor directe;
  • FC Argeș să obțină cel mult două puncte. În caz de egalitate, piteștenii au avantajul meciurilor directe;
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
ULTIMELE STIRI
Everton - Manchester United 0-1 a fost LIVE pe VOYO! ”Diavolii” urcă pe locul 4
Everton - Manchester United 0-1 a fost LIVE pe VOYO! ”Diavolii” urcă pe locul 4
Gigi Becali a spus pe cine vrea campioană în Superliga, dacă FCSB nu se va califica în play-off
Gigi Becali a spus pe cine vrea campioană în Superliga, dacă FCSB nu se va califica în play-off
Supercomputerul îl contrazice pe Gigi Becali: ce șanse sunt să avem FCSB - Metaloglobus în prima etapă din play-out
Supercomputerul îl contrazice pe Gigi Becali: ce șanse sunt să avem FCSB - Metaloglobus în prima etapă din play-out
Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off! Rezultatele la care visează patronul de la FCSB: ”Nu îmi pun baza în Dinamo!”
Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off! Rezultatele la care visează patronul de la FCSB: ”Nu îmi pun baza în Dinamo!”
Ofri Arad, uimit de ce a găsit în București: "Nu pot să-mi mut mașina"
Ofri Arad, uimit de ce a găsit în București: "Nu pot să-mi mut mașina"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter

Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Doi candidați pentru a prelua naționala după retragerea lui Mircea Lucescu: „Muncește foarte mult!”

Doi candidați pentru a prelua naționala după retragerea lui Mircea Lucescu: „Muncește foarte mult!”

Gigi Becali anunță două decizii radicale dacă FCSB ajunge în play-out!

Gigi Becali anunță două decizii radicale dacă FCSB ajunge în play-out!

FCSB, compătimită de rivalul din Superliga: „La revedere! Să fie o lecție pentru ei!“

FCSB, compătimită de rivalul din Superliga: „La revedere! Să fie o lecție pentru ei!“

Gigi Becali a făcut calculele! Cum poate ajunge FCSB în play-off: „Pe ei îi scoatem”

Gigi Becali a făcut calculele! Cum poate ajunge FCSB în play-off: „Pe ei îi scoatem”



Recomandarile redactiei
Supercomputerul îl contrazice pe Gigi Becali: ce șanse sunt să avem FCSB - Metaloglobus în prima etapă din play-out
Supercomputerul îl contrazice pe Gigi Becali: ce șanse sunt să avem FCSB - Metaloglobus în prima etapă din play-out
Imagini neverosimile cu Șumudică: l-a implorat pe arbitru, dar n-a scăpat. Românul, aproape de demitere!
Imagini neverosimile cu Șumudică: l-a implorat pe arbitru, dar n-a scăpat. Românul, aproape de demitere!
Gigi Becali a spus pe cine vrea campioană în Superliga, dacă FCSB nu se va califica în play-off
Gigi Becali a spus pe cine vrea campioană în Superliga, dacă FCSB nu se va califica în play-off
Everton - Manchester United 0-1 a fost LIVE pe VOYO! ”Diavolii” urcă pe locul 4
Everton - Manchester United 0-1 a fost LIVE pe VOYO! ”Diavolii” urcă pe locul 4
Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off! Rezultatele la care visează patronul de la FCSB: ”Nu îmi pun baza în Dinamo!”
Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off! Rezultatele la care visează patronul de la FCSB: ”Nu îmi pun baza în Dinamo!”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
"Bine ai venit acasă!" Liderul galeriei FCSB anunță finalizarea celui mai așteptat transfer al verii
"Bine ai venit acasă!" Liderul galeriei FCSB anunță finalizarea celui mai așteptat transfer al verii
Gheorghe Mustață aruncă bomba: "Dacă se fac aceste transferuri, luăm campionatul 5 ani la rând"
Gheorghe Mustață aruncă bomba: "Dacă se fac aceste transferuri, luăm campionatul 5 ani la rând"
"Își arată caracterul murdar". Fanii FCSB au ripostat dur după ce au primit doar 400 de bilete pentru derby-ul cu Rapid
"Își arată caracterul murdar". Fanii FCSB au ripostat dur după ce au primit doar 400 de bilete pentru derby-ul cu Rapid
Mesajul lui Mihai Stoica înainte de derby-ul Rapid - FCSB
Mesajul lui Mihai Stoica înainte de derby-ul Rapid - FCSB
CITESTE SI
„Degustătorul de brânzeturi scumpe”. Cum a fost prins un pensionar mâncând de pe rafturile unui supermarket din Italia

stirileprotv „Degustătorul de brânzeturi scumpe”. Cum a fost prins un pensionar mâncând de pe rafturile unui supermarket din Italia

Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă

stirileprotv Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă

Sute de șoferi vor primii inapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia

stirileprotv Sute de șoferi vor primii inapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!