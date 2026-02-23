Doar 2.456 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională, luni seară, la partida dintre FCSB și Metaloglobus. Campioana a obținut o victorie contra ultimei clasate care o menține în lupta pentru play-off, însă formația roș-albastră nu este la mâna ei în privința accederii în play-off.
Peluza Nord FCSB: "Chiar dacă mergem în play-out, vom fi alături de voi"
La finalul partidei, jucătorii celor de la FCSB au mers în dreptul Peluzei Nord. Gheorghe Mustață, liderul galeriei, și-a manifestat sprijinul pentru echipă chiar și în cazul unei participării în premieră în play-out.
"Chiar dacă mergem în play-out, vom fi alături de voi. Și la bine, și la rău, suntem alături de voi", a sunat mesajul lui Gheorghe Mustață, în fața jucătorilor de la FCSB.
La începutul acestui an, după trei eșecuri consecutive, Peluza Nord a refuzat să mai fie prezentă pe stadion la meciurile cu Fenerbahce și FK Csikszereda. Ulterior, ultrașii au revenit asupra deciziei.
Cum mai poate FCSB să ajungă în play-off
FCSB poate acumula cel mult 49 de puncte la finalul sezonului regular. Universitatea Cluj, CFR Cluj și FC Argeș sunt cele trei echipe aflate peste campioana en-titre care încă nu și-au asigurat prezența în play-off.
Doar Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid au obținut biletele pentru play-off. Iată clasamentul, cu două etape înainte de final:
- Universitatea Craiova - 56 pct.
- Dinamo - 52 pct.
- Rapid - 52 pct.
- Universitatea Cluj - 48 pct.
- CFR Cluj - 47 pct.
- FC Argeș - 46 pct.
- FCSB - 43 pct.
- FC Botoșani - 42 pct.
- UTA Arad - 42 pct.
Astfel, FCSB are nevoie de un joc fantastic al rezultatelor. Campioana ar putea ajunge în play-out și dacă încheie campionatul regular cu 49 de puncte. Iată ce ar trebui să se întâmple ca una dintre echipele aflate deasupra să rateze calificarea în play-off, în detrimentul FCSB:
- Universitatea Cluj să obțină cel mult un punct din meciul cu Oțelul și să piardă duelul cu FCSB din ultima rundă;
- CFR Cluj să strângă cel mult un punct din ultimele două runde. Echipa lui Daniel Pancu are avantajul meciurilor directe;
- FC Argeș să obțină cel mult două puncte. În caz de egalitate, piteștenii au avantajul meciurilor directe;