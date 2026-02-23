Doar 2.456 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională, luni seară, la partida dintre FCSB și Metaloglobus. Campioana a obținut o victorie contra ultimei clasate care o menține în lupta pentru play-off, însă formația roș-albastră nu este la mâna ei în privința accederii în play-off.

Peluza Nord FCSB: "Chiar dacă mergem în play-out, vom fi alături de voi"

La finalul partidei, jucătorii celor de la FCSB au mers în dreptul Peluzei Nord. Gheorghe Mustață, liderul galeriei, și-a manifestat sprijinul pentru echipă chiar și în cazul unei participării în premieră în play-out.

"Chiar dacă mergem în play-out, vom fi alături de voi. Și la bine, și la rău, suntem alături de voi", a sunat mesajul lui Gheorghe Mustață, în fața jucătorilor de la FCSB.

La începutul acestui an, după trei eșecuri consecutive, Peluza Nord a refuzat să mai fie prezentă pe stadion la meciurile cu Fenerbahce și FK Csikszereda. Ulterior, ultrașii au revenit asupra deciziei.