Gigi Becali, AVERTISMENT pentru Bogdan Andone: "Nu ai voie sa ai emotii in preliminarii!" Prima reactie dupa tragerea la sorti

FCSB va juca impotriva celor de la Alashkert sau celor de la Makedonija Skopje, daca trece de Milsami Orhei, in Europa League.

FCSB are culoar bun catre playoff-ul Europa League. Gigi Becali e multumit de tragerea la sorti, mai ales ca pe armenii de la Alashkert i-a vazut anul trecut cu CFR, cand clujenii s-au impus cu 7-0. "Noi le dam 14!", spune Becali.

Patronul FCSB a lansat si un avertisment catre Bogdan Andone si jucatori. "Nu ai cum sa ai emotii pana la playoff", a spus Becali.



Becali: Nu are rost sa investim daca avem emotii in preliminarii!

"Nu putem sa avem emotii, daca avem emotii in tururile 1, 2 si 3, inseamna ca nu mai are rost sa investim si sa vrem cupe europene. O sa avem emotii in playoff si ne dorim sa avem noroc.

Nu conteaza cu cine jucam, oricare ar fi, nu avem treaba noi. Nu poti sa zici sa ai emotii cu una din ele, trebuie sa iei meciul in serios, sa jucam fotbal, dar daca ai emotii... cu oricine cazi, inseamna ca nu ai ce cauta, te lasi de fotbal.

A, in playoff e altceva, sunt echipe mai valoroase, o sa avem emotii in playoff. daca i-a batut CFR cu 7-0, noi le dam 14!", a spus Gigi Becali pentru ProTV si www.sport.ro.

FCSB va intalni pe Milsami Orhei din Moldova in primul tur preliminar Europa League, iar daca se califica mai departe da peste invingatoarea partidei Alashkert (Armenia) - Makedonija Skopje.