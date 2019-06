FCSB-Milsami Orhei in preliminariile Europa League! "FCSB e FCSB, nici nu se pune PROBLEMA cine va merge mai departe". Ce spune un antrenor roman care i-a pregatit pe moldoveni!

FCSB va intalni Milsami Orhei in preliminariile Europa League.

Antrenorul Stefan Stoica care a pregatit formatia din Moldova in sezoanele 2010-2011 si 2012-2013 este de parere ca FCSB nu va avea niciun fel de problema cu Milsami.

"Nu e nicio problema pentru FCSB. Poate acum doi ani sa se fi discutat, dar intre timp au avut probleme. Multi au plecat, iar cei care au plecat sunt de plan secunde. Au avut probleme financiare, au un patron controversat. FCSB e FCSB, nu se pune problema cine merge mai departe", a spus Stoica pentru Digisport.

Milsami Orhei, aproape de faliment!



Ramasi fara sprijinul patronului care le dadea prime si de 200.000 de dolari jucatorilor, cei de la Milsami nu isi fac mari sperante in dubla cu FCSB. Cristi Bud chiar a vorbit cu fostii sai colegi. Milsami a eliminat Ludogorets in trecut in preliminariile Champions League, insa a fost eliminata de Skenderbeu.

"FCSB nu va avea nicio problema. O sa treaca de Milsami fara nicio problema. Am vorbit cu multi fosti colegi de acolo, au plecat multi jucatori, li s-a micsorat bugetul.

Erau salarii destul de bune cand eram eu acolo si am jucat cu Ludogorets. Ce s-a intamplat atunci nu se mai poate repeta, aveam echipa puternica atunci, antrenor foarte bun, aveam chiar si prime. Am avut prima de 200.000 dolari de jucator cu Skenderbeu.

Cred ca se va juca la Orhei, nu cred ca se muta la Chisinau. Interesul lor e sa joace la Orhei, e un stadion micut.

Eu cred ca ei se bucura ca au picat cu FCSB, este un portar acolo pe care chiar il recomand echipelor din Romania, Radu Mitu. I se termina contractul, le recomand echipelor romanesti sa-l urmareasca", a declarat Bud pentru Digi.

Meciul tur va avea loc pe 11 iulie, pe terenul lui FCSB, iar returul pe 18 iulie.