FCSB - Milsami Orhei in Europa League | Moldovenii au eliminat-o pe Ludogorets si au trecut si de Dudelange in ultimii ani. Istoricul participarilor lor europene

FCSB se va duela cu moldovenii de la Milsami Orhei in turul 1 al preliminariilor UEFA Europa League.

FCSB va da peste Milsami Orhei in turul 1 al preliminariilor UEFA Europa League. Formatia moldovenea este data ca "victima sigura" de Stefan Stoica si Cristi Bud, oameni care au activat acolo. Totusi, pe vremea cand ultimul dintre ei juca la Milsami, echipa moldoveana a eliminat-o pe Ludogorets din preliminariile UEFA Champions League. Se intampla in 2015, la un an de la momentul in care bulgarii scoteau FCSB din Europa, dupa un meci care va ramane in memoria tuturor microbistilor (n.r Cosmin Moti intra atunci in poarta lui Ludogorets la loviturile de departajare si reusea sa pareze doua dintre ele).

Istoricul participarilor lui Milsami Orhei in cupele europene

In ultimii ani, Milsami a jucat de mai multe ori in preliminariile europene, insa nu s-a calificat niciodata in faza grupelor. Moldovenii au fost foarte aproape, jucand in Play Off-ul UEFA Europa League.

2018/19 - Turul 1 Europa League

Milsami 2-4 Slovan Bratislava

Slovan Bratislava 5-0 Milsami

2017/18 - Turul 1 Europa League

Fola Esch 2-1 Milsami

Milsami 1-1 Fola Esch

2015/16 - Play Off Europa League

Milsami 1-1 Saint Etienne

Saint Etienne 1-0 Milsami

Turul 3 UEFA Champions League

Skenderbeu Korce 2-0 Milsami

Milsami 0-2 Skenderbeu Korec

Turul 2 UEFA Champions League

Milsami 2-1 Ludogorets

Ludogorets 0-1 Milsami

2014/15 - Turul 3 Europa League

Milsami 0-3 Saint Etienne

Saint Etienne 3-0 Milsami

Turul 2 Europa League

Shakhtyor Karagandy 1-1 Milsami

Milsami 1-1 Shakhtyor Karagandy (calificare la loviturile de la 11 metri)

Turul 1 Europa League

Milsami 1-0 Dudelange

Dudelange 0-0 Milsami