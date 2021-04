Mitica Dragomir o vede pe FCSB favorita la titlu! "N-am tinut cu niciuna! Cred ca Becali va castiga campionatul!" Laude pentru cel mai bun om al "ros-albastrilor"

Fostul sef de la LPF a vorbit dupa partida dintre FCSB si Craiova incheiata nedecis, 0-0.

Derby-ul penultimei etape din sezonul regulat, FCSB impotriva Craiovei s-a terminat la egalitate, 0-0, dupa ce oltenii au ratat si un penalty. Omul meciului pentru echipa lui Gigi Becali a fost portarul nationalei U21, Andrei Vlad, care a intervenit salvator in mai multe randuri, inclusiv la lovitura de pedeapsa executat de Alex Cicaldau. Fostul presedinte al LPF-ului, Mitica Dragomir, a dat verdictul dupa meci si a spune ca FCSB va lua titlul.

"Un meci slabut, dar puteau castiga oltenii. Cred ca ma pricep bine la fotbal, cand am spus ca Vlad asta va fi cel mai bun portar al tarii, chiar si atunci cand facea gafe. Acum are un an exceptional. Mi-a placut felul in care au jucat cei de la Craiova, puteau castiga lejer. Le-ar mai trebui 2-3 jucatori de valoare, in rest au conditii bune. Prea multi tineri la FCSB, care acum isi dau drumul.

Daca s-ar pastra 2-3 ani de zile, ar fi extraordinar. O sa vanda toate talentele, va lua bani multi pe ei. Au alergat mai mult craiovenii, au surprins cu mijlocul terenului, care a fost mai bun. Craiova a avut niste ocazii de mi-am pus mainile la ochi. Eu n-am tinut cu niciuna! Cred ca FCSB, cred ca Becali va castiga titlul", a declarat Dumitru Dragomir la GSP.

"Corleone" a avut numai cuvinte de lauda pentru portarul echipei bucurestene si ii prevede un viitor stralucit. "Vlad valoreaza in jur de 10 milioane de euro acum. Nu stiu daca exista interes, dar daca il ia un impresar bun si il scoate pe piata, va lua bani multi Gigi. Nu vad alti portari de varsta lui in Europa. In afara de Donnarumma nu vad altul. E foarte valoros si am inteles ca eu un copil serios. Conteaza si aspectul comercial, si-a taiat ciocul", a mai spus Dragomir.