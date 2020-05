"In 3-4 ani vor reveni toti fanii la noi!" Gigi Becali arunca BOMBA si ii DISTRUGE pe cei de la CSA Steaua: "Noi vom castiga totul!" Ce a spus patronul FCSB

Gigi Becali a vorbit despre conflictul cu CSA Steaua.

Patronul celor de la FCSB a vorbit despre situatia echipei sale si este de parere ca ros-albastrii ar putea sa evolueze atat pe stadionul Arcul de Triumf cat si pe Ghencea. Totusi, Becali spune ca nu ar vrea sa joace in Ghencea in momentul in care stadionul va fi finalizat 100%, pentru a nu exista conflicte intre suporteri, insa este de parere ca in 3-4 ani de zile va castiga toate procesele pe care le are cu Armata.

"Cum sa nu am dreptul sa joc pe Arcul de Triumf? El (n.r. presedintele Federatiei Romane de Rugby) spune ca am facut cerere, dar oficial nu am vorbit. Normal am dreptul legal sa ma duc si pe Ghencea, dar nu ma duc ca nu vreau cearta si probleme. Ei vor(n.r. fanii FCSB), dar vreti sa ne batem pe acolo? Nu ai ce sa faci. Asa este in Romania. Acum e scandal, dar noi vom juca acolo, FCSB. Incet, incet noi vom castiga totul. Vor reveni si suporterii care sunt acum la CSA Steaua in 3-4 ani. Ei nu au drept sa promoveze", a declarat Gigi Becali, la PRO X.