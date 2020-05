CSA Steaua vs FCSB continua! "Cand vine Steaua se cam termina cu FCSB-ul!" Piturca anunta APOCALIPSA FCSB si a lui Gigi Becali

Victor Piturca abia asteapta ca Steaua sa ajunga in Liga 1 si crede ca FCSB va disparea dupa ce se intampla asta.

Victor Piturca a vorbit depsre conflictul CSA-FCSB si crede ca odata cu promovarea clubului armatei in Liga 1, FCSB va incepe sa se clatine si sa dispara. Fostul antrenor a mai declarat luni ca Steaua merita sa promoveze direct in Liga a 2-a.

"Cand vine Steaua se cam termina cu FCSB-ul. La Steaua se imbunatatesc lucrurile, odata cu promovarea. Trebuie sa treaca pe societate privata si sa fie sustinuta de investitori. Are clubul si infrastructura in spate. As oferi o suma ca sa sustin Steaua, dar nu sunt asa puternic sa devin investitor. Suma cu care pot eu veni nu imi ofera nici macar putere. Nu sunt atat de potent financiar.",a spus Piturca la Digi Sport.

Piturca nu a uitat nici sa il intepe pe Gigi Becali. "Becali se duce unde vrea el. Pe cine intereseaza ce face Gigi Becali? Pe toti ii intereseaza ce face Steaua, nu Gigi Becali.", a mai spus Piturca.

Deocamdata, CSA Steaua se lupta pentru promovarea in Liga a 3-a si mai are de parcurs cativa pasi pana sa ajunga in Liga 1.