Ștefan Târnovanu a mers la Gigi Becali și i-a cerut să îl lase să plece

Mihai Pintilii, fostul antrenor secund de la FCSB, a dezvăluit că Ștefan Târnovanu este dezamăgit de decizia lui Gigi Becali ca FCSB să joace cu un portar under-21, Matei Popa, în poartă până la finalul acestui sezon.

Pintilii susține că Târnovanu a mers la Gigi Becali și i-a cerut patronului de la FCSB să îl lase să părăsească echipa în vară.

”E apăsat, am şi vorbit cu el pe tema asta. Nu are ce să facă, nu îi convine situaţia. De aia a şi mers la nea Gigi să-i ceară să plece în vară, că are nevoie de jocuri. E un tip puternic, sper să nu cadă. E un jucător valoros, care trebuie să aibă un caracter puternic.

Nimic nu e corect în fotbal, dar cu regula asta nu aveam ce să facem şi trebuia să ne asumăm undeva. S-a luat decizia la portar, că trebuia să câştigăm toate meciurile până la final”, a spus Mihai Pintilii la Prima Sport.

Ce a spus Gigi Becali despre viitorul lui Ștefan Târnovanu

”Am vorbit cu el. I-am zis: `Acum nu te vinde nimeni`. A recunoscut că a avut zile proaste, că nu s-a concentrat bine. A recunoscut. Giovanni a zis ce a spus el. Nu a inventat nimic. Dar nu e problemă. S-a convins.

I-am zis: `Băi, tu nu poți pleca în vară! Doar în iarnă. Când aperi la națională și în cupele europene. Acum cine să te ia? Acum nu te pot băga`. El a zis că vrea binele echipei și că a înțeles situația, că e greu.

A fost corect. Mi-a plăcut de el. A zis că totul e adevărat. Asta e. Nici nu am vrut să-l tachinez prea mult. I-am zis: `Bă, fii bărbat! Te clatini la prima bătaie de vânt? Stai în picioare!`. Băiatul a înțeles tot”, a declarat Gigi Becali, potrivit gsp.ro.