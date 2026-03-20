Ștefan Târnovanu a mers la Gigi Becali și i-a cerut să îl lase să plece

Mihai Pintilii, fostul antrenor secund de la FCSB, a dezvăluit că Ștefan Târnovanu este dezamăgit de decizia lui Gigi Becali ca FCSB să joace cu un portar under-21, Matei Popa, în poartă până la finalul acestui sezon.

Pintilii susține că Târnovanu a mers la Gigi Becali și i-a cerut patronului de la FCSB să îl lase să părăsească echipa în vară.

E apăsat, am şi vorbit cu el pe tema asta. Nu are ce să facă, nu îi convine situaţia. De aia a şi mers la nea Gigi să-i ceară să plece în vară, că are nevoie de jocuri. E un tip puternic, sper să nu cadă. E un jucător valoros, care trebuie să aibă un caracter puternic.

Nimic nu e corect în fotbal, dar cu regula asta nu aveam ce să facem şi trebuia să ne asumăm undeva. S-a luat decizia la portar, că trebuia să câştigăm toate meciurile până la final”, a spus Mihai Pintilii la Prima Sport.

Ce a spus Gigi Becali despre viitorul lui Ștefan Târnovanu

Am vorbit cu el. I-am zis: `Acum nu te vinde nimeni`. A recunoscut că a avut zile proaste, că nu s-a concentrat bine. A recunoscut. Giovanni a zis ce a spus el. Nu a inventat nimic. Dar nu e problemă. S-a convins.

I-am zis: `Băi, tu nu poți pleca în vară! Doar în iarnă. Când aperi la națională și în cupele europene. Acum cine să te ia? Acum nu te pot băga`. El a zis că vrea binele echipei și că a înțeles situația, că e greu.

A fost corect. Mi-a plăcut de el. A zis că totul e adevărat. Asta e. Nici nu am vrut să-l tachinez prea mult. I-am zis: `Bă, fii bărbat! Te clatini la prima bătaie de vânt? Stai în picioare!`. Băiatul a înțeles tot”, a declarat Gigi Becali, potrivit gsp.ro.