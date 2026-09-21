FCSB a pierdut cu 0-5 partida cu Universitatea Craiova, iar Marius Baciu a plecat de la formația „roș-albastră” și Gigi Becali a numit un nou antrenor.

Patronul lui FCSB l-a numit pe Laurențiu Reghecampf la cârma echipei și are mare încredere că antrenorul venit din Tunisia poate redresa situația de la formația bucureșteană.

Gigi Becali a anunțat cât timp îi lasă mână liberă Laurențiu Reghecampf

Patronul lui FCSB a fost întrebat dacă Laurențiu Reghecampf va avea mână liberă la echipă în următoarea perioadă, iar Gigi Becali a explicat că nu va interveni dacă echipa merge bine.

În același timp, omul cu banii de la FCSB a dezvăluit că dacă după primele zece etape lucrurile nu arată așa cum își dorește el nu va ezita să intervină.

„A zis 'vreau să stai liniștit zece meciuri, că le câștig de la pauză'. A zis că peste zece etape el este pe primul loc. Îl las zece meciuri, după aia... Dar dacă își face bine treaba ce, sunt nebun?”, a spus Gigi Becali.

După ce s-au scurs primele zece etape din sezonul 2026/2027 din Superliga, FCSB are 12 puncte și se află pe locul zece, la 11 puncte de liderul Dinamo.

Laurențiu Reghecampf va debuta într-un meci pe teren propriu cu Oțelul de pe 10 octombrie, după ce se încheie pauza internațională de trei săptămâni.