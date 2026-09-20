Fosta campioană a României e fără victorie în Superliga de șase etape. Ultima dată când FCSB a câștigat a fost împotriva lui FC Botoșani, scor 3-2, în runda #5 a sezonului regulat.

Gigi Becali a dat cărțile pe față: ”Ei mi-au spus să-l iau pe Reghecampf”

În etapa #10, FCSB a fost umilită de Universitatea Craiova, scor 0-5, iar patronul Gigi Becali a luat decizia să-l înlocuiască pe Marius Baciu de la cârma echipei.

Se pare că alesul omului de afaceri este Laurențiu Reghecampf, cel care a mai avut două mandate la FCSB în perioadele 2012-2014 și 2015-17. Becali a dezvăluit că numirea lui Reghecampf a fost și preferința suporterilor.

”Galeria a dorit și am vrut să le fac pe plac. I-am întrebat 'pe cine vreți'. Mi-au spus că pe Reghecampf, așa că îl iau pe Reghecampf. Eu știam că el vrea, că veneau zvonuri de la el.

El a spus că nu concepe altceva decât Champions League. Bine, tată, să dea Dumnezeu așa să fie”, a spus Gigi Becali pentru Pro TV și Sport.ro.

Rămâne acum de văzut cum se va descurca ”Reghe” la FCSB. CITEȘTE ȘI: Cum au arătat primele două mandate, ce tensiuni a avut cu MM Stoica și care a fost poziția lui Gigi Becali.

Ce s-a întâmplat cu Reghecampf după al doilea mandat la FCSB

Reghecampf a fost ”principal” la FCSB în perioadele 2012-2014 și 2015-17

După ce a plecat de la FCSB în 2017, Reghecampf a mers la Al Wahda și, ulterior, le-a mai antrenat pe Al Wasl și Al Ahli, înainte să revină în 2021 în România, ca să o antreneze pe Universitatea Craiova.

După ce a stat pe banca oltenilor un singur sezon, ”Reghe” a pregătit-o pe Neftchi Baku și s-a întors, pe urmă, din nou în România, tot la Universitatea Craiova. Al doilea mandat la echipa din Bănie a fost însă mai scurt.

Până să revină la FCSB, Reghecampf a mai fost pe banca celor de la Al Tai, Al Hilal Omdurman și Esperance Tunis. CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Culisele revenirii lui Reghecampf la FCSB: cum a fost convins antrenorul de Gigi Becali