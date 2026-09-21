Daniel Bîrligea (26 de ani) a fost împrumutat la Frosinone pentru 1,5 milioane de euro până la finalul acestui sezon. Atacantul român a fost transferat pentru a ”betona” compartimentul ofensiv al nou-promovatei din Serie A, dar lucrurile pot lua o întorsătură neașteptată.

Gigi Becali anunță o afacere de senzație cu Daniel Bîrligea!

Potrivit înțelegerii dintre cele două cluburi, italienii sunt obligați să plătească diferența de 3,5 milioane de euro în cazul în care se vor menține în Serie A, pentru a ajunge la suma de 5 milioane de euro solicitată de Gigi Becali, dar ar putea renunța la Bîrligea.

Scenariul prezentat de Becali la ultima sa apariție pare SF. Frosinone l-ar putea ceda pe Bîrligea înapoi la FCSB, chiar dacă ar plăti suma cerută de FCSB.

„Ei dacă rămân în Serie A, trebuie să dea banii, dar nu sunt obligați să ia și jucătorii. Eu iau și cinci milioane, și Bîrligea înapoi! Dacă nu-l bagă, de ce să-i mai dea salariu? Pot să spună să-l dea înapoi”, a spus Becali.

Revenind la Daniel Bîrligea, acesta a bifat trei partide de la transferul în Italia. Două apariții au avut loc în Serie A, de fiecare dată fiind introdus de pe bancă, ca în Coppa Italia să acumuleze 63 de minute.

Dacă începutul părea promițător, forma bună a lui Antonio Raimondo pare să-l fi tras pe român pe „linie moartă”. Frosinone a făcut surpriza în etapa a 5-a din Serie A și s-a impus în fața lui Como, scor 2-0.