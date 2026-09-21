Spre surprinderea tuturor, Laurențiu Reghecampf (51 de ani) este alesul pentru banca tehnică a fostei campioane. Becali s-a înțeles deja cu el, urmând ca ”Reghe” să preia echipa în această pauză competițională, după ce își va încheia conturile cu actuala sa formație, Esperance Tunis.

Gigi Becali plătește 170.000 de euro pentru Laurențiu Reghecampf

Mutarea este de bun augur pentru Reghecampf și în contextul în care, de aproape trei ani, acesta este ”blocat” în fotbalul românesc de datoria pe care trebuie să o achite fostei sale echipe, Universitatea Craiova. Gigi Becali a decis să achite suma către Mihai Rotaru, care și-a dat deja acordul pentru această mutare, scrie Fanatik.ro.

Astfel, patronul FCSB ar urma să plătească nu mai puțin de 170.000 de euro către Universitatea Craiova pentru Reghecampf, iar în această perioadă avocații se ocupă deja de acte.

„Atunci, trebuie să rezolv cu Mihai Rotaru (n.r. – are de achitat o sumă de bani Craiovei). Și am zis că o rezolv, îl sun și vorbesc. Da, dar aseară… probabil că e supărat. Dar ce am zis, mă? Nu știe că sunt împărat? A zis el că nu e? Ce-am zis? Că îl apreciez, că e băiat deștept, că-l felicit. Nu am zis așa? Că acum fac și eu ca el. Ce, l-am jignit cu ceva? Îi dau banii, ce? Împăratul vreodată cere cerșeală? Este vorba despre 150.000 de euro.

I-am zis: 'Băi, dă-i telefon lui Dan Idita să facă actele și, dacă are încredere, bine. Dacă nu are, să facă actele, să-i dau banii și, cu asta, basta'”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

E pentru a doua oară când colaborarea Esperance – Reghecampf se încheie brusc. Românul a mai fost la această grupare, între noiembrie 2024 – martie 2025. Atunci, a fost pus pe liber, după numai patru luni, deși pierduse doar două partide din 24 și cucerise și Supercupa Tunisiei!

Ce s-a întâmplat cu Reghecampf după al doilea mandat la FCSB

După ce a plecat de la FCSB în 2017, Reghecampf a mers la Al Wahda și, ulterior, le-a mai antrenat pe Al Wasl și Al Ahli, înainte să revină în 2021 în România, ca să o antreneze pe Universitatea Craiova.

După ce a stat pe banca oltenilor un singur sezon, ”Reghe” a pregătit-o pe Neftchi Baku și s-a întors, pe urmă, din nou în România, tot la Universitatea Craiova. Al doilea mandat la echipa din Bănie a fost însă mai scurt.

Până să revină la FCSB, Reghecampf a mai fost pe banca celor de la Al Tai, Al Hilal Omdurman și Esperance Tunis.