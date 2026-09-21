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Tottenham a rămas fără victorie după primele cinci etape din Premier League, iar Roberto De Zerbi a oferit o declarație surprinzătoare după înfrângerea cu Aston Villa.

Londonezii au obținut doar două puncte în primele cinci meciuri și au intrat în istoria clubului cu un record negativ. Tottenham nu a marcat niciun gol în primele patru partide ale unui sezon de campionat, lucru care nu s-a mai întâmplat în istoria formației.

Tottenham, start dezastruos în Premier League

Tottenham s-a duelat cu Aston Villa în etapa a cincea din Premier League, LIVE VIDEO pe VOYO Sport 1. Fosta echipă a lui Radu Drăgușin a cedat cu 2-3, iar primul gol l-a încasat înaintea finalului primei reprize, când a punctat Johan Manzambi, în minutul 45+4.

Scorul avea să se facă 3-0 pentru Aston Villa în repriza secundă, în urma reușitelor lui Nicolas Jackson și Emiliano Buendia, marcatori în minutele 67 și 79. Trupa lui Roberto De Zerbi a avut o tresărire de orgoliu ulterior, iar în ultimele minute, în 86 și 90+8, a marcat prin Conor Gallagher și Jan Paul van Hecke.

Tottenham a mai marcat un gol, în minutul 60, dar a fost anulat pe motiv de offside.

Tottenham, aproape să îl demită pe Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi a avut un discurs dur la final, precizând că jucătorii au evoluat slab. În plus, nu s-a ferit să numească punctual numele fotbaliștilor de la care avea mai multe așteptări.

”Nu vreau să vorbesc despre prima repriză, atunci când noi am dominat meciul, când ne-am creat ocazii, am jucat bine. Este inacceptabil să încasezi un gol dintr-o degajare a portarului advers, mai ales că este o schemă folosită de Aston Villa în numeroase meciuri.

Noi trebuie să ne apărăm într-un mod compact. Liderii trebuie să fie lideri și trebuie să călăuzească echipa. Nu mi-a plăcut jocul lui Mateus (Fernandes) astăzi. (...) Avem nevoie ca el să facă mai mult de atât.

Jucătorii care vor să fie în lot în continuare trebuie să joace și să muncească. Ceilalți jucători, precum Maddison, Gallagher, Solanke, Tosin (Adarabioyo), Senesi, Savio, ei trebuie să muncească mai mult. Pentru că în ceea ce privește condiția fizică, nu am apreciat deloc acest lucru, nici în acest meci”, a spus De Zerbi.

Roberto De Zerbi a preluat Tottenham în martie 2026

Italianul a preluat-o pe Tottenham la finalul lunii martie 2026. De Zerbi a mai pregătit, în carieră, Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo, Șahtior Donețk, Brighton și Olympique Marseille.

A condus Tottenham în 14 partide, înregistrând patru victorii, patru egaluri și șase înfrângeri. Este posibil să plece în curând de la echipă Roberto De Zerbi, în Anglia fiind discutată probabilitatea.