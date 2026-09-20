După umilința suferită în Bănie, împotriva Universității Craiova, scor 0-5, Gigi Becali a decis ca Marius Baciu să plece de la FCSB. În locul tehnicianului venit la finalul sezonului trecut, va fi numit Laurențiu Reghecampf.

Mihai Stoica: ”Să îl aducă pe Bogdan Mara, m-aș bucura!”

Totuși, la echipa patronată de Gigi Becali, ar putea apărea și alte schimbări. După meciul de la Craiova, finanțatorul de la FCSB l-a criticat și pe Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a transmis că vrea să îl aducă la echipă și pe Bogdan Mara, fostul director sportiv al lui CFR Cluj.

Mihai Stoica a reacționat după anunțul patronului de la FCSB.

”Pentru mine e deja rutină. Mara a fost implicat în transferul lui Korenica și în legitimarea lui Muhar. Nu a spus și despre Adrian Ilie? Astea sunt problemele mele? Pe mine mă interesează să îmi respect meseria. El spune că jucătorii aduși la propunerile mele sunt slabi.

Contează doar părerea lui, dar eu zic că Boutoutaou și Ofri Arad sunt foarte buni. Dacă te uiți la cifrele lui Boutoutaou, așa este, nu a produs de banii care s-au dat pe el, dar într-un meci a jucat 10 minute, iar în altele a fost scos la pauză. Eu zic că și ieri a fost singurul jucător care a existat în repriza a doua.

Azi discutam și i-am spus: Dacă nu joacă nici nu are cum să demonstreze dacă poate sau nu. I-am dat exemplul lui Moruțan, când a mers de la Aris la Rapid. Părea că avea nevoie de timp, iar acum e cel mai bun jucător de la Rapid.

Părerea lui contează, părerea mea contează mai puțin, dar eu consider că Aymen e un jucător excepțional. Mă deranjează pe mine să vină oameni? Nu stau peste mine în birou. Cu cât suntem mai mulți, cu atât mai bine. Să-l aducă pe Bogdan Mara, m-aș bucura. M-am bucurat și când a zis că vine Adrian Ilie, dar nu a venit”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.