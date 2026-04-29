S-au actualizat calculele pentru câștigarea trofeului Champions League! Cine este acum favorita Liga Campionilor
Liga Campionilor a ajuns în faza semifinalelor.

Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului Champions League, a învins-o pe Bayern Munchen cu 5-4 marţi seara, pe ''Parc des Princes'', într-un meci foarte spectaculos din prima manşă a semifinalelor.

Bayern a deschis scorul, apoi PSG a condus cu 5-2, bavarezii marcând ultimele două goluri ale uneia dintre cele mai frumoase partide din această fază a competiţiei.

Khvicha Kvaratskhelia (24 și 56), Joao Neves (33) şi Ousmane Dembele (45+5 - din penalty și 58), au înscris pentru parizieni, în timp ce golurile oaspeţilor au fost reuşite de Harry Kane (17 - din penalty), Michael Olise (41), Dayot Upamecano (65) şi Luis Diaz (68).

Astăzi, de la ora 22:00, Atletico Madrid și Arsenal se întâlnesc pe Metropolitano în prima manșă din cea de-a doua semifinală Champions League.

Cum arată șansele pe care le au cele patru semifinaliste la câștigarea trofeului

După PSG - Bayern 5-4 de aseară, specialiștii de la Football Rankings/Opta Analyst au actualizat șansele pe care le au acum cele patru echipe semifinaliste la câștigarea trofeului Champions League.

Astfel, Arsenal este văzută cu 37% șanse, Paris Saint-Germain cu 29%, Bayern Munchen cu 25% și Atletico Madrid cu 9%.

Mikel Arteta (Arsenal) le cere jucătorilor săi o victorie de răsunet cu Atletico Madrid

Antrenorul lui Arsenal, Mikel Arteta, le-a cerut jucătorilor săi să livreze o victorie de răsunet în prima manşă din deplasare cu Atletico Madrid, miercuri, în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, scrie DPA.

Arsenal este la doar două meciuri distanţă de prima finală a Ligii Campionilor în ultimii 20 de ani, în tentativa de a-şi trece în palmares pentru prima oară trofeul în cea mai importantă competiţie intercluburi din Europa.

În sezonul trecut, ''tunarii'' au fost eliminaţi în semifinalele Ligii Campionilor, după un eşec dezamăgitor cu 0-1 în faţa lui Paris Saint-Germain în prima manşă de pe Emirates Stadium, coroborată cu o înfrângere la Paris (1-2).

''Aceasta este scena pe care vrem să fim şi am câştigat-o prin muncă incredibilă, pasiune şi calitate în ultimele 9 luni. Acum este momentul să facem o declaraţie şi să arătăm cât de buni suntem, cât de mult ne dorim şi să o facem să se întâmple. Oportunitatea este în faţa noastră şi trebuie să o atacăm. Ne-am pregătit meciul pentru a-l câştiga. Nu există nicio îndoială în privinţa asta. Ştim dificultatea meciului, dar cred că am arătat în Europa, pe orice teren, de ce suntem capabili. Am fost foarte consecvenţi şi mâine trebuie să jucăm cu acea încredere, cu acea dorinţă şi acea voinţă. Trebuie să venim aici pentru a câştiga meciul'', a spus Arteta în conferinţa de presă de marţi.

Vizita lui Arsenal la Madrid vine în urma unei victorii care le-a ridicat moralul londonezilor, contra lui Newcastle, care le-a permis să recupereze primul loc în Premier League de la rivalii Manchester City, cu doar patru etape rămase de disputat.

Arsenal a fost cea mai bună echipă în ultimele sezoane, terminând pe locul 2 în campionat în ultimii trei ani şi, în ciuda unei alte campanii impresionante, riscă să încheie sezonul din nou cu mâinile goale. Singurul trofeu al lui Arteta rămâne Cupa Angliei din 2020.

Căpitanul Martin Odegaard speră însă că Arsenal va reuşi să câştige trofee în acest sezon: ''Acest lucru va fi mereu acolo până când vom câştiga (un trofeu) şi trebuie să trăim cu asta şi trebuie să ne bazăm pe acele experienţe trecute şi să le folosim într-un mod bun. Suntem într-o poziţie excelentă pentru a face istorie şi asta vrem să facem. Vrem să facem acel ultim pas şi să facem ceva măreţ şi acesta este cel mai mare obiectiv, cel mai mare vis şi pentru asta lucrăm în fiecare zi. Nu înţeleg cum nu te poţi bucura de asta. Suntem pregătiţi pentru asta. Este vorba doar de a fi puternic mental şi de a te concentra pe ceea ce putem face şi ceea ce putem controla. Pentru noi nu contează ce spun oamenii, nu putem controla asta. Putem munci în fiecare zi cât de mult putem şi asta facem. Aşa că vom continua să facem asta.'' (Agerpres)

