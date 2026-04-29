România a ajuns la al 7-lea Mondial ratat la rând și, de când n-am mai fost la turneele finale, din 1998, sărbătoarea fotbalului s-a schimbat enorm. Din toate punctele de vedere!

La Coupe Du Monde 1998, în Franța, au fost 32 de echipe participante. Între timp, Mondialul a devenit un „mamut“. Ediția care urmează (11 iunie – 19 iulie) va avea trei gazde, Canada, Mexic și SUA, dar și 48 de echipe participante. La ambele capitole, atât în privința numărului de gazde, cât și în ceea ce privește numărul echipelor participante, asistăm la niște premieri.

Și, pe fondul extinderii Mondialului, FIFA a început să „tipărească“ bani. Spre disperarea noastră, pentru că vedem turneul final, la televizor.

Burleanu a aflat decizia FIFA: 871 de milioane de dolari, la CM 2026

Acum, când CM 2026 bate la ușă, FIFA a luat o decizie spectaculoasă, în cadrul Congresului de la Vancouver (Canada). Concret, FIFA va mări plăţile către echipele participante la Cupa Mondială la aproape 900 de milioane de dolari.

Această creștere, de 15%, va ridica fondul total de premiere la suma exactă de 871 de milioane de dolari. Ce înseamnă asta? Iată detaliile oferite de news.ro:

*Fiecare echipă participantă va primi o sumă mai mare pentru pregătire, de 2,5 milioane de dolari, faţă de 1,5 milioane de dolari anterior.

*Fondurile alocate calificărilor vor creşte, de asemenea, de la 9 milioane de dolari la 10 milioane de dolari.

*FIFA a precizat că alte contribuţii pentru echipe vor include subvenţii pentru cheltuielile delegaţiilor echipelor şi o alocare mai mare de bilete pentru echipe, în valoare totală de peste 16 milioane de dolari.