Primul jucător care începe negocierile cu Gigi Becali: „E clar, asta e prioritatea mea“

FCSB mai are trei partide de jucat, în play-out, la care se pot adăuga și cele două baraje pentru preliminariile Conference League. Așadar, campioana en-titre poate încheia această campanie cu un total de 61 de meciuri, în toate competițiile.

Din păcate pentru bucureșteni, spre deosebire de stagiunea anterioară, cu doar 10 înfrângeri în 64 de partide (!), sezonul actual a fost mult sub așteptări. Faptul că FCSB are deja 20 de eșecuri, în 56 de meciuri, spune totul.

Florin Tănase: „Prioritatea mea e să rămân la FCSB“

În acest context, e clar că, în vară, va fi o remanieră masivă a lotului. Pentru că FCSB are mulți jucători uzați, care au și dezamăgit în sezonul actual.

Pe de altă parte, favoriții patronului Gigi Becali pot sta liniștiți. Pentru că ei vor fi, la FCSB, în continuare. În grupul jucătorilor care nu sunt amenințați cu rezilierea contractelor se regăsește și Florin Tănase (31 de ani). Nu o dată, latifundiarul din Pipera a vorbit la superlativ despre mijlocașul său. Mai mult decât atât, Tănase e și fotbalistul cu care Becali se sfătuiește foarte des, când vrea să ia „pulsul“ vestiarului.