Israelienii au făcut anunțul în cazul lui Ofri Arad, după reacția dură a lui Gigi Becali

Ofri Arad (27 de ani) se numără printre jucătorii care au semnat cu FCSB în această iarnă.

Ofri Arad a semnat cu FCSB în urmă cu o lună, pe 20 ianuarie, însă până acum nu a fost nici măcar în lotul campioanei României la vreo partidă. Fostul mijlocaș de la Kairat Almaty a jucat ultimul meci oficial pe 5 noiembrie, contra lui Inter Milano, în Champions League, iar ulterior a acuzat o problemă medicală.

Ofri Arad, așteptat să debuteze la FCSB - Metaloglobus

Perioada de indisponibilitate l-a deranjat pe Gigi Becali, care după eșecul cu Universitatea Craiova a spus: "MM s-a înșelat, că am luat un mijlocaș care nu putea să joace, adică pe Arad de care aveam nevoie acum. Nici eu n-am știut, m-am bucurat, dar nici ei probabil n-au știut că nu poate juca".

Într-un răspuns pentru publicația israeliană Sport5, apropiații lui Ofri Arad au transmis că problemele mijlocașului s-au rezolvat, iar debutul său este așteptat luni, la partida cu Metaloglobus.

"Ofri Arad va juca luni, totul va fi bine și se vor uita restul lucrurilor. Nu există nemulțumiri în legătură cu el din punct de vedere profesional. Pur și simplu nu a jucat pentru că a fost accidentat", au transmis apropiații lui Arad.

FCSB va primi vizita lui Metaloglobus, luni, de la ora 20:00, în runda cu numărul 28 din Superliga. Campioana are nevoie de o victorie pentru a păstra șanse la play-off.

