Rapid a câştigat titlul naţional la baschet feminin duminică, în deplasare, după ce a învins formaţia CSM Târgovişte, scor 98-68, în a patra partidă din finala Ligii Naţionale.

În 2026, Rapid Bucureşti a câştigat şi Cupa României. Este primul event pentru formaţia rapidistă.

În primele trei meciuri ale finalei, Rapid a câştigat cu 68-63 şi 81-61 şi a pierdut un meci, cu 74-78. Cu 3-1 la general, Rapid Bucureşti cucereşte astfel titlul naţional.

A fost primul titlu cucerit în Giulești după o pauză de 48 de ani: Rapid, care are acum 10 titluri naţionale, câştigase precedentul titlu în 1978!

Sărbătoarea baschetului feminin rapidist în pauza meciului de baschet masculin Rapid - Dinamo

”🇱🇻 Galeria și suporterii CS Rapid au fost mereu inima care bate pentru această echipă, iar acum e momentul să fim din nou împreună, mai uniți ca niciodată.

🏆 Joi, 30 aprilie, la pauza mare a meciului de baschet CS Rapid Bucureşti vs CS Dinamo Bucureşti, Sala Polivalentă se va lumina de strălucirea succesului! Vom prezenta trofeele câștigate de fetele noastre la baschet, reprezentând dovada muncii și a pasiunii pentru culorile noastre.

Haideți să umplem tribunele, să aplaudăm campioanele și să arătăm că Rapid înseamnă familie. Prezența ta contează. Împreună scriem povestea mai departe! ♥️🇱🇻”, a postat pagina Baschet Rapid.

Foto: Baschet Rapid