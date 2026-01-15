Gigi Becali a răbufnit: „Patru milioane pe Cîrjan? Ne iei de proști?”

Gigi Becali a răbufnit: „Patru milioane pe Cîrjan? Ne iei de proști?"
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali a vorbit despre oferta de transfer primită de Dinamo.

Dinamo este foarte aproape să realizeze o mutare spectaculoasă în această perioadă de iarnă.

Dinamo ar fi primit o ofertă de patru milioane de euro pentru serviciile lui Cătălin Cîrjan de la Metalist 1925, un club din prima jumătate a clasamentului din Ucraina.

Gigi Becali nu crede că oferta pentru Cîrjan este reală: „Ne iei de proști?”

Patronul lui FCSB a fost întrebat despre oferta pe care ar fi primit-o Dinamo din Ucraina, de patru milioane de euro.

Gigi Becali a explicat că nu crede că este oferta de la Metalist 1925 ar exista și l-a criticat pe președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu.

„Eu ziceam de Louis Munteanu că nu comentez, dar acum suntem și noi care ne pricepem la fotbal. Dar să spui minciuni, așa, băi, lasă-ne în pace! Ce, suntem idioți? Nu suntem. Chiar te face să vorbești. Patru milioane pe Cîrjan? Ne iei de proști! Nu vreau să vorbesc mai mult.

Mie-mi place de Andrei Nicolescu, e un băiat de calitate, de caracter, dar acum dacă a spus asta, mi-am schimbat părerea. Trebuie să fiu atent când vorbesc cu el. Când spui patru milioane pe Cîrjan, gata, trebuie să fiu atent când vorbesc cu tine.”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

La Dinamo, Cîrjan a bifat 12 goluri în 65 de apariții, dar și șapte pase decisive. Fotbalistul poartă pe braț banderola de căpitan la formația dirijată de Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic: ”Sunt bani mulți, e o ofertă bună”

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit la microfonul PRO TV despre posibilitatea de a-l pierde în această iarnă pe Cîrjan. A recunoscut că oferta este destul de bună pentru club, având în vedere că președintele Andrei Nicolescu a anunțat un deficit de patru milioane de euro.

„O să vedem care va fi decizia finală. Înțeleg clubul. Sunt bani mulți, e o ofertă bună. Sunt trei lucruri: ce dorește clubul, ce dorește Cătălin profesional și partea financiară. Trebuie să discute și fiecare decizie e legitimă, fiecare are plusurile ei. 

El decide, pentru mine important e să ia decizia care îl va face fericit și satisfăcut și îi va da oportunitatea de a crește”, a spus Zeljko Kopic, pentru PRO TV și Sport.ro.

