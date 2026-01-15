Gigi Becali a răbufnit: „Patru milioane pe Cîrjan? Ne iei de proști?”

Dinamo este foarte aproape să realizeze o mutare spectaculoasă în această perioadă de iarnă.
Dinamo ar fi primit o ofertă de patru milioane de euro pentru serviciile lui Cătălin Cîrjan de la Metalist 1925, un club din prima jumătate a clasamentului din Ucraina.
Gigi Becali nu crede că oferta pentru Cîrjan este reală: „Ne iei de proști?”
Patronul lui FCSB a fost întrebat despre oferta pe care ar fi primit-o Dinamo din Ucraina, de patru milioane de euro.
Gigi Becali a explicat că nu crede că este oferta de la Metalist 1925 ar exista și l-a criticat pe președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu.
„Eu ziceam de Louis Munteanu că nu comentez, dar acum suntem și noi care ne pricepem la fotbal. Dar să spui minciuni, așa, băi, lasă-ne în pace! Ce, suntem idioți? Nu suntem. Chiar te face să vorbești. Patru milioane pe Cîrjan? Ne iei de proști! Nu vreau să vorbesc mai mult.
Mie-mi place de Andrei Nicolescu, e un băiat de calitate, de caracter, dar acum dacă a spus asta, mi-am schimbat părerea. Trebuie să fiu atent când vorbesc cu el. Când spui patru milioane pe Cîrjan, gata, trebuie să fiu atent când vorbesc cu tine.”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.