Mijlocașul lui Dinamo a fost ofertat din Metalist Harkov, fosta adversară a ”câinilor” din cupele europene. În schimbul acestuia, gruparea din Ucraina ar fi gata să plătească nu mai puțin de patru milioane de euro.



Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit la microfonul PRO TV despre posibilitatea de a-l pierde în această iarnă pe Cîrjan. A recunoscut că oferta este destul de bună pentru club, având în vedere că președintele Andrei Nicolescu a anunțat un deficit de patru milioane de euro.



Zeljko Kopic: ”Sunt bani mulți, e o ofertă bună”



În urma zvonurilor apărute, Cătălin Cîrjan a publicat o postare pe rețelele de socializare prin care a lăsat de înțeles că va continua la Dinamo.



„O să vedem care va fi decizia finală. Înțeleg clubul. Sunt bani mulți, e o ofertă bună. Sunt trei lucruri: ce dorește clubul, ce dorește Cătălin profesional și partea financiară. Trebuie să discute și fiecare decizie e legitimă, fiecare are plusurile ei.



El decide, pentru mine important e să ia decizia care îl va face fericit și satisfăcut și îi va da oportunitatea de a crește”, a spus Zeljko Kopic, pentru PRO TV și Sport.ro.

La Dinamo, Cîrjan a bifat 12 goluri în 65 de apariții, dar și șapte pase decisive. Fotbalistul poartă pe braț banderola de căpitan la formația dirijată de Zeljko Kopic.



Ciprian Marica: ”Pentru club, suma este amețitoare”



„Sincer, nu mi-aș putea permite un jucător tânăr cu potențial și cu perspectivă să meargă în momentul ăsta în Ucraina. Sigur, pentru club suma este amețitoare. 4 milioane de euro sunt bani mulți. Știu ce se întâmplă acolo, știu chiar și de luptele de la Harkov și de Donețk.



Este foarte periculos, ei în timpul antrenamentelor intră în buncăr. E o viață pe care ca fotbalist nu prea ți-o dorești”, a spus Ciprian Marica, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

