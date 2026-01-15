Cătălin Cîrjan (23 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a fost ofertat din Metalist Harkov, fosta adversară a ”câinilor” din cupele europene. În schimbul acestuia, gruparea din Ucraina ar fi gata să plătească nu mai puțin de patru milioane de euro.



Culisele negocierilor Dinamo - Metalist Harkov: mingea este la Cătălin Cîrjan



Negocierile dintre cele două părți sunt în curs. Din informațiile obținute de PRO TV și Sport.ro, sunt șanse bune ca Dinamo și Metalist Harkov să ajungă la un acord, chiar dacă șefii ”câinilor” ar vrea să mai ”smulgă” un milion de euro din partea echipei din Ucraina.



Singurul aspect care ar putea sta în calea transferului ar fi intenția lui Cîrjan de a rămâne la Dinamo. Mijlocașul a spus, în mai multe rânduri, că ar vrea să rămână la echipa sa de suflet cel puțin până la finalul acestui sezon, având în vedere că își dorește foarte mult să câștige un trofeu în Superligă. Mingea este, acum, în terenul decarului dinamovist.



Campionatul din Ucraina a fost, oricum, într-o continuă scădere după izbucnirea războiului cu Rusia. Mai mulți jucători au considerat că nu este un mediu sigur, iar asta s-a reflectat și în performanțele echipelor de acolo în cupele europene din ultimii ani.



„Sincer, nu mi-aș putea permite un jucător tânăr cu potențial și cu perspectivă să meargă în momentul ăsta în Ucraina. Sigur, pentru club suma este amețitoare. 4 milioane de euro sunt bani mulți. Știu ce se întâmplă acolo, știu chiar și de luptele de la Harkov și de Donețk.



Este foarte periculos, ei în timpul antrenamentelor intră în buncăr. E o viață pe care ca fotbalist nu prea ți-o dorești”, a spus Ciprian Marica, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



La Dinamo, Cîrjan a bifat 12 goluri în 65 de apariții, dar și șapte pase decisive. Fotbalistul poartă pe braț banderola de căpitan la formația dirijată de Zeljko Kopic.



Metalist, locul 7 în clasament



Clubul ucrainean se situează pe poziția a șaptea în clasamentul primului eșalon cu 24 de puncte, după ce a înregistrat în 15 etape șase victorii și șase rezultate de egalitate, la care s-au adăugat și trei înfrângeri.



Dacă mutarea se va concretiza, atunci Cîrjan va urca direct pe primul loc în topul celor mai bine cotați jucători de la Metalist. Cu o cotă de 2,5 milioane de euro pe piața transferurilor, Cîrjan îl va deposeda de prima poziție pe Iva Kalyuzhnyi (2 milioane).

