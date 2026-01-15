FCSB l-a adus pe Andre Duarte, care a luat parte integral la cantonamentul campioanei din Belek, Antalya. Iar acum roș-albaștrii închid și mutarea lui Ofri Arad, închizătorul israelian care vine în locul lui Adrian Șut.



Gigi Becali anunță lovitura dată de FCSB pe piața transferurilor: ”S-a rezolvat! Atât îi dăm pe lună”



Gigi Becali, patronul lui FCSB, a vorbit despre Ofri Arad și a mărturisit că e rezolvat transferul. Finanțatorul a dezvăluit și că fotbalistul va încasa 20.000 de euro pe lună.



Mai mult decât atât, Becali a sugerat că FCSB s-a descurcat cel mai bine dintre echipele din Superliga în această fereastră de transferuri, care se încheie în februarie.



”Cu el e rezolvată treaba. Am trimis și noi, am trimis niște corecturi cu care am fost de acord și gata. Cu asta, basta, la revedere. Eu cred că am făcut cele mai bune transferuri cu Andre Duarte și băiatul ăsta israelian.



Eu cred că noi ne-am întărit cel mai bine, cu fundașul central și mijlocașul. 20.000 pe lună (n.r. pentru Ofri Arad). Cu totul, a costat, cam 900.000 pentru doi ani și jumătate”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.



Portretul lui Ofri Arad, așteptat la FCSB



Ofri Arad este jucătorul ales de FCSB pentru a-l înlocui pe Adrian Șut. Închizătorul israelian, care are și cetățenie germană, a rămas liber de contract la finalul anului, după ce înțelegerea sa cu Kairat Almaty a expirat.



