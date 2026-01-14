Cătălin Cîrjan (23 de ani) a semnat cu Dinamo în urmă cu un an și jumătate din postura de jucător liber de contract, după ce împrumutul la Rapid nu a funcționat, iar Arsenal i-a dat drumul gratis.



La ”câini”, Cîrjan s-a simțit în largul său, iar până acum a bifat 12 reușite în 65 de apariții din toate competițiile. Pe deasupra, fotbalistul și-a trecut în cont și șapte pase decisive.



Ofertă de 4.000.000 de € pentru Cătălin Cîrjan! Unde poate ajunge starul lui Dinamo



Din informațiile Pro TV și Sport.ro, Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro pentru serviciile lui Cătălin Cîrjan de la Metalist 1925, un club din prima jumătate a clasamentului din Ucraina.



Metalist se situează pe poziția a șaptea în clasament cu 24 de puncte (șase victorii, șase rezultate de egalitate și trei înfrângeri)



Dinamo ar vrea mai mult pe Cătălin Cîrjan. Rămâne, astfel, de văzut ce se va întâmpla cu eventualul transfer al lui Cîrjan în străinătate, mai ales că fotbalistul este un pion important în angrenajul lui Kopic.



Dacă mutarea se va concretiza, atunci Cîrjan va urca direct pe primul loc în topul celor mai bine cotați jucători de la Metalist. Cu o cotă de 2,5 milioane de euro pe piața transferurilor, Cîrjan îl va deposeda de prima poziție pe Iva Kalyuzhnyi (2 milioane).



Dinamo, în Superliga României



”Câinii” au încheiat anul pe locul 4 în clasamentul sezonului regulat din Superliga României cu 38 de puncte, fiind la egalitate cu FC Botoșani, la o lungime în spatele lui Rapid și la două de liderul Universitatea Craiova.



După 21 de etape, formația dirijată de Zeljko Kopic a bifat 10 victorii și opt rezultate de egalitate, la care s-au adăugat și trei înfrângeri.

