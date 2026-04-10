Becali a subliniat că fostul selecționer al României nu bârfea niciodată pe nimeni și a recunoscut că și el mai comite greșeala respectivă.

Gigi Becali, elogiu în memoria lui Mircea Lucescu

„Nu poți să zici un lucru cel mai frumos pe care îl apreciezi la el, că sunt mai multe. Numai că, cât am stat eu cu el, el nu bârfea pe nimeni! Și eu și toată lumea mai bârfim, mai facem asta.

Dacă îi spuneai rău ceva de cineva, el muta vorba că nu îl interesa. Era ca și când el nu avea rău în el. Nu bârfea, nu îl interesa. Asta am sesizat, de fapt”, a spus Gigi Becali, la înmormântarea lui Mircea Lucescu.

Becali: „Ce a făcut Lucescu nu ai cum să înveți”

„E greu să înveți pasiunea, că te naști cu ea. E greu să înveți talentul, că te naști cu el. El avea și talentul, și pasiunea. Mulți fac sport și se zbat. Mai sunt mulți antrenori d-ăștia. Pe urmă îi văd la televizor că sunt moderatori.

Pac mai antrenează, iar mai vin la televiziune. Ce să înveți? Ce a făcut Lucescu nu ai cum să înveți. Geniul și talentul nu se învață, se nasc!”, a adăugat Becali.

Mircea Lucescu, înmormântat astăzi

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Astăzi (vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.

Astăzi (vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.