Publicația turcă Haberler a susținut pentru cititorii ei că durerea lui Șumudică este unică.

Reacția turcilor după ce l-au văzut pe Marius Șumudică plângând

„Așa ceva n-ați mai văzut! Șumudică a plâns amarnic în timp ce și-a luat 'la revedere' de la Lucescu”, a titrat haberler.com.

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Astăzi (vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.

Sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, unde toți cei care l-au iubit își pot lua rămas bun de la legendarul fotbalist și antrenor.

Marți, în jurul orei 13:30, la Arena Națională și-a făcut apariția și Marius Șumudică, foarte afectat de moartea legendarului antrenor român.

Marius Șumudică a plâns ca un copil lângă sicriul lui Mircea Lucescu

După ce a aprins o lumânare în fața arenei, Șumudică a intrat și a depus o coroană de flori, iar apoi a așteptat la coadă pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Lucescu. Când a ajuns în fața sicriului, Șumudică a izbucnit în lacrimi și a plâns în hohote minute bune. A mers apoi și l-a îmbrățișat pe Răzvan Lucescu, cel care a încercat să îl îmbărbăteze pe Șumudică.

La plecare, Șumudică a vorbit în fața reporterilor prezenți la Arena Națională și a folosit cuvinte înălțătoare la adresa legendarului antrenor.

Mai mult, fostul antrenor de la Rapid a privit cerul și i-a trimis un mesaj lui „Il Luce”.

Șumudică: „Dacă se năștea în altă țară, i se spunea Sir”

„Ce să zic, o săptămână tristă din toate punctele de vedere. Am văzut tot felul de comentarii că săptămâna asta cerul ar fi deschis și cred că ar fi nedrept pentru alți oameni care au decedat în altă perioadă, fiindcă toată lumea este judecată la fel. În fond, nu rămân decât faptele pe care le-ai făcut. Ce aș putea să vorbesc despre domnul Lucescu..

În primul rând, latura umană. Un om extraordinar, care oricând ajuta pe toată lumea, care te învăța să trăiești, te învăța să te comporți, încerca să îți ridice nivelul cultural, avea discuții cu tine și care nu a făcut rău nimănui, un om care a dat tuturor tot ce avea mai bun în dânsul. Latura profesională nici nu trebuie să o mai amintesc.

Din punctul meu de vedere, este cel mai titrat antrenor român din toate timpurile, să câștigi 36 de trofee... Dacă se năștea în altă țară, i se spunea Sir, Sir Mircea Lucescu, fiindcă merită, un domn din toate punctele de vedere. Vedeți ce se întâmplă pe tot mapamondul, momente de reculegere la fiecare început de joc, atâtea mesaje, ziarele din toată Europa au titrat și au scris pagini întregi.

Asta înseamnă să ai valoare, să fii un om care ți-ai pus amprenta asupra acestui fenomen atât de îndrăgit și anume fotbalul. Nea Mircea, când te vei ridica sus și vei fi acolo, să știi că am rămas aici, sunt un om care te-a iubit, veșnic vei fi în inima mea, vei schimba destinele, m-ai făcut fotbalist, m-ai făcut antrenor și n-am să uit niciodată lucrul ăsta. Am încercat să ajung la spital în ultima clipă, dar nu am fost lăsat să intru să îl văd.

Am ajuns, am vorbit cu familia, am intrat într-o rezervă, nu am reușit să ajung la etajul doi unde era dânsul, am urcat la etajul 10 unde era consiliul doctorilor, am vorbit puțin cu doctorii, dar nu am reușit să îl văd, nu mi s-a permis să intru. Îmi pare foarte rău, este regretul vieții mele că nu am reușit să îl văd, chiar dacă era într-o comă indusă. Dumnezeu să îl odihnească”, a spus Marius Șumudică.