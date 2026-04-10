Legendarul antrenor s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, din cauza unor complicații apărute în urma infarctului miocardic acut suferit cu câteva zile în urmă.

Motivul pentru care Igor Surkis nu a mai ajuns să își ia rămas bun lui Mircea Lucescu

Înainte de a fi înmormântat, sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus pe Arena Națională, unde toți cei care l-au îndrăgit și-au putut lua rămas bun de la antrenor.

Dacă Rinat Ahmetov, patronul celor de la Șahtion Donețk și totodată cel mai bogat om din Ucraina a venit la București pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, Igor Surkis, finanțatorul celor de la Dinamo Kiev, cealaltă formație antrenată de ”Il Luce” în Ucraina, a lipsit de la ceremonie.

Clubul a trimis coroane de flori, iar o delegație formată din oficiali ai lui Dinamo Kiev a ajuns la Arena Națională pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Lucescu, însă Surkis nu și-a făcut simțită prezența, chiar dacă întreaga presă din Ucraina anunțase că miliardarul îi va aduce personal un ultim omagiu antrenorului român.

În ziua înmormântării lui Mircea Lucescu, jurnaliștii ucraineni au dezvăluit de ce nu a mai ajuns Igor Surkis pentru a-și lua rămas-bun de la ”Il Luce”.

Conform pressing.net.ua, deși plănuia să meargă la Arena Națională, Igor Surkis este bolnav și nu a mai putut ajunge.

”Mircea nu este doar parte din istoria lui Dinamo Kiev, este parte din familia noastră”, a transmis Igor Surkis.

Rinat Ahmetov: "Neli, atât de fermecătoare și de frumoasă. Răzvan, antrenor de top cu reputație excelentă"

Rinat Ahmetov a reacționat după ce a mers pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

"Am fost în București pentru a-mi lua rămas bun de la Mircea Lucescu, un mare antrenor. A petrecut 12 ani la Șahtior și am câștigat o mulțime de trofee împreună.

I-am consolat familia. Neli, soția lui Mircea Lucescu, e atât de fermecătoare și frumoasă. Nu numai fizic, ci și ca spirit.

Răzvan e un tip foarte serios. Când Mircea Lucescu avea vârsta lui Răzvan de acum, avea cu un trofeu mai puțin decât el. Răzvan e un antrenor de top cu o reputație excelentă.

A fost o zi importantă. Știți cum e, oamenii te invită la zilele de naștere, dar la înmormântări te duci singur. Am dorit să îi aduc un omagiu și să îmi iau rămas bun de la prietenul meu", a spus Rinat Ahmetov