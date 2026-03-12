Gigi Becali a dezvăluit, într-o intervenție telefonică televizată, care este echipa pe care vrea să o întâlnească FCSB la barajul decisiv pentru Conference League și pe cine își dorește să evite.

Calculele lui Gigi Becali cu privire la „finala” pentru Conference League

Patronul campioanei en-titre a transmis că Dinamo este adversara ideală pentru FCSB, deoarece nu are un teren propriu efectiv în așteptarea noii arene din Ștefan cel Mare.

La polul opus, Becali vrea să o evite pe Rapid tocmai din cauza presiunii din Giulești. FCSB ar evolua în deplasare, în ultimul baraj pentru Conference League, fiind echipa venită din play-out.

Becali: „Cel mai mult eu aș vrea să joc cu Dinamo”

„Cel mai mult eu aș vrea să joc cu Dinamo. Nu au nici ei stadion și o să jucăm pe teren neutru. Dacă mergem pe Arcul de Triumf este și al nostru, și al lor.

Aș vrea poate și 'U' Cluj, poate și CFR Cluj. Numai Rapidul nu îl vreau din cauza stadionului. Poate pe Ghencea jucăm când se închide Arena Națională”, a declarat Gigi Becali, la televiziunea Digi Sport 1.

FCSB pregătește campania de transferuri pentru vară

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a anunțat că echipa sa pregătește deja campania de transferuri pentru vară, după ce a ratat prezența în play-off.

„Nu am nicio vină în iarnă, a fost un concurs de împrejurări ieșit din comun. Gigi a vrut mijlocaș central, am fost concentrați pe Emerllahu și în ultima clipă a plecat în Ucraina, deși aveam informații că el nu vrea să meargă în Ucraina. Doar că am pierdut timp, foarte mult timp.

Apoi am mers pe o altă pistă, pe care putem să o accesăm acum în vară, un alt mijlocaș foarte, foarte bun. Patronul echipei a spus că nu e de vânzare, el fiind împrumutat la echipa respectivă, eu crezând că o să-l vândă, pentru că din vară era liber. Nu s-a putut.

Din vară rămâne liber, puțin mai defensiv decât Emerllahu, e foarte, foarte bun. Am întârziat, e adevărat, dar nu din vina mea, nu am vrut să vin cu un jucător doar ca să îl luăm așa”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.