Impresarul lui Ofri Arad a făcut anunțul după accidentare și criticile lui Gigi Becali

Liber de contract după ce și-a încheiat contractul cu Kairat Almaty, Ofri Arad a semnat în iarnă un contract până în iunie 2028 cu FCSB. Israelianul a fost folosit până acum în doar trei meciuri și a fost criticat de Gigi Becali, omul de afaceri susținând că Arad nu este genul de mijlocaș pe care îl vrea la echipa sa.

Impresarul lui Ofri Arad: "E o provocare pentru el la FCSB, dar sunt sigur că va trece peste aceste probleme"

Pe lângă criticile lui Becali, Ofri Arad a mai primit o veste proastă. Mijlocașul a suferit o entorsă la primul antrenament condus de Mirel Rădoi și va lipsi aproximativ 4 săptămâni de pe teren.

Într-un interviu pentru Sport 5, Idan Casif, unul dintre impresarii lui Ofri Arad, a vorbit despre problemele mijlocașului de la FCSB și s-a arătat încrezător că fotbalistul va depăși problemele din prezent.

Recent, au apărut speculații potrivit cărora Ofri Arad și-ar dori deja să plece de la FCSB, nemulțumit de criticile lui Gigi Becali. Totuși, agentul israelianului a lăsat de înțeles că nu se pune problema unei despărțiri atât de rapide.

"Ofri Arad și-a încheiat aventura de la Kairat, acolo unde a trăit momente cu mult peste așteptările noastre. Nu ne așteptam să fie atât de bine pentru el, cu două titluri și o participare în Champions League. Contractul de acolo s-a încheiat și a ales să meargă la Steaua (n.r - FCSB), unde a semnat un contract pe două sezoane și jumătate.

Sezonul lor nu este deloc bun, iar Ofri a avut și ghinion, mai ales că tocmai a suferit o accidentare la gleznă. E o provocare pentru el acolo, dar sunt sigur că va reuși să treacă peste aceste probleme", a spus Idan Casif, potrivit Sport5.