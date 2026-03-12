Impresarul lui Ofri Arad a făcut anunțul după accidentare și criticile lui Gigi Becali

Impresarul lui Ofri Arad a făcut anunțul după accidentare și criticile lui Gigi Becali
Ofri Arad (27 de ani), mijlocașul sosit în această iarnă la FCSB, nu are parte de un început fericit la formația bucureșteană.

FCSBIdan Casifofri arad
Liber de contract după ce și-a încheiat contractul cu Kairat Almaty, Ofri Arad a semnat în iarnă un contract până în iunie 2028 cu FCSB. Israelianul a fost folosit până acum în doar trei meciuri și a fost criticat de Gigi Becali, omul de afaceri susținând că Arad nu este genul de mijlocaș pe care îl vrea la echipa sa.

Impresarul lui Ofri Arad: "E o provocare pentru el la FCSB, dar sunt sigur că va trece peste aceste probleme"

Pe lângă criticile lui Becali, Ofri Arad a mai primit o veste proastă. Mijlocașul a suferit o entorsă la primul antrenament condus de Mirel Rădoi și va lipsi aproximativ 4 săptămâni de pe teren.

Într-un interviu pentru Sport 5, Idan Casif, unul dintre impresarii lui Ofri Arad, a vorbit despre problemele mijlocașului de la FCSB și s-a arătat încrezător că fotbalistul va depăși problemele din prezent.

Recent, au apărut speculații potrivit cărora Ofri Arad și-ar dori deja să plece de la FCSB, nemulțumit de criticile lui Gigi Becali. Totuși, agentul israelianului a lăsat de înțeles că nu se pune problema unei despărțiri atât de rapide.

"Ofri Arad și-a încheiat aventura de la Kairat, acolo unde a trăit momente cu mult peste așteptările noastre. Nu ne așteptam să fie atât de bine pentru el, cu două titluri și o participare în Champions League. Contractul de acolo s-a încheiat și a ales să meargă la Steaua (n.r - FCSB), unde a semnat un contract pe două sezoane și jumătate.

Sezonul lor nu este deloc bun, iar Ofri a avut și ghinion, mai ales că tocmai a suferit o accidentare la gleznă. E o provocare pentru el acolo, dar sunt sigur că va reuși să treacă peste aceste probleme", a spus Idan Casif, potrivit Sport5.

Ofri Arad ratează primele 3 etape din play-out

Având în vedere perioada de absență anunțată în cazul lui Ofri Arad - 4 săptămâni - este de așteptat ca mijlocașul să rateze partidele cu Metaloglobus și UTA Arad, dar și primul duel de după pauza pentru meciurile echipelor naționale, contra lui FC Botoșani.

Arad ar putea prinde lotul lui Mirel Rădoi la partida cu Oțelul Galați, din runda a patra a play-out-ului, care se va juca în weekend-ul 11-12 aprilie.

