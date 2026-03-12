De-a lungul timpului patronul roș-albaștrilor a transferat jucători români tineri și cu potențial din Superliga.

Gigi Becali a avut de câștigat de pe urma transferurilor lui Dennis Man, Florinel Coman și Olimpiu Moruțan, dar a dat și greș cu mutări precum Eduard Radaslavescu sau Ionuț Vînă.

Ce a spus Alexandru Cicâldău, după ce Gigi Becali a dezvăluit că l-ar fi dorit la FCSB

Patronul campioanei României a spus recent că îi pare rău că nu l-a adus la FCSB pe Alexandru Cicâldău, și că a optat, la momentul respectiv, pentru transferul lui Ionuț Vână de la Farul (Viitorul).

Întrebat despre ceea ce a spus Gigi Becali, Alexandru Cicâldău a părut plăcut surprins de laudele primite, dar a închis orice fel de pistă în legătură cu un viitor transfer.

„Da, ce pot să spun? Mă bucur că a spus acest lucru... dacă a spus asta înseamnă că mă consideră un jucător valoros, dar treaba mea este alta, mai ales în acest moment”, a spus Alex Cicâldău.

Gigi Becali a explicat că ar fi avut șansa să îl cumpere pe actualul mijlocaș al Craiovei de la echipa lui Gică Hagi, dar Florinel Coman și Florin Tănase l-au sfătuit să îl aducă pe Vînă.

„Regret că nu l-am luat pe Băluţă, când era la Viitorul. A vorbit Meme cu cineva de acolo şi nu i-a dat nişte calificative bune. Am regret că nu l-am luat şi pe Cicâldău, înainte să îl ia Craiova prima dată. Erau Tănase şi Coman şi mi-au zis să îl iau pe Cicâldău, eu l-am luat pe Vînă.”, a declarat Gigi Becali la Fanatik.