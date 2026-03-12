Patronul formației FCSB a susținut recent că l-ar fi putut aduce pe Issouf Macalou în perioada de mercato din iarnă în schimbul sumei de 200.000 de euro, la sugestia agentului Florin Vulturar. La acel moment, fotbalistul intra în ultimele șase luni ale înțelegerii cu gruparea ardeleană.

Președintele Universității Cluj, Radu Constantea, a ieșit public pentru a clarifica statutul mijlocașului, care a marcat deja șase goluri în actuala ediție a Superligii. Oficialul a explicat că extinderea angajamentului, valabil acum până la 30 iunie 2028, a reprezentat o prioritate absolută pentru conducerea echipei, tocmai pentru a evita pierderea jucătorului.

Culisele prelungirii pe Cluj Arena

„Domnul Gigi Becali poate să spună ce dorește despre un posibil transfer al lui Macalou, însă situația lui de acum nu mai este așa cum era în iarnă. După ce Răzvan Zamfir și-a început treaba la U Cluj, prima lui misiune a fost să îl convingă pe Macalou să semneze prelungirea contractului cât mai repede. La fel, Gabi Giurgiu a avut și el aportul său la această reușită. Aveam și noi tot felul de semnale și nu voiam să riscăm nimic cu Macalou. Știam clar că avem în curte un jucător foarte bun. Și ne bucurăm foarte tare că el a ales să semneze prelungirea contractului cu noi, se simte bine la U Cluj, iar acum nu se pune problema să îi stabilim un preț de 500.000 de euro sau 1.000.000 de euro pentru Gigi Becali”, a spus Radu Constantea, potrivit ProSport.

Conducătorul echipei din Ardeal a subliniat că echipa se pregătește pentru play-off, iar lotul actual va fi menținut intact, neexistând intenția de a vinde oameni de bază.

„Nu stabilim niciun preț față de nimeni, deoarece nu suntem interesați să îl vindem pe Macalou. El este în acest moment netransferabil. Este un jucător în care noi ne punem baza foarte mare și ne aflăm în fața începerii play-off-ului. Ne-am făcut o echipă foarte bună și nu doresc să pierdem din jucători. Din vara acestui an Macalou va mai avea contract cu Universitatea Cluj încă doi ani de zile”, a mai transmis oficialul clubului.