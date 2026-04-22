Primul antrenor la care s-a gândit Mihai Stoica, cel delegat de Gigi Becali pentru a găsi o soluție pentru banca tehnică, a fost chiar Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul plecat de la FCSB în urmă cu o lună. Doar că Becali s-a lovit de refuzul cipriotului.

Întrebat dacă ar fi dispus să preia FCSB, Adrian Mutu (47 de ani), liber de contract de mai bine de un an, după despărțirea de Petrolul Ploiești, a spus clar că nu vrea să lucreze la campioana en-titre.

Oricum, MM Stoica și-a impus clar punctul de vedere. Vrea un antrenor străin pentru FCSB, deoarece nu se consideră ”compatibil” cu antrenorii români care sunt, în prezent, liberi de contract.

”Eu nu i-am zis degeaba lui Gigi să ia un român, să îl facă campion. Ca patrionat, îi spun să ia un român, dar nu pe mine. Eu nu m-aș duce acolo. Nu suntem compatabili, ca să încheiem tot”, a spus Adrian Mutu, la Digi Sport.

Antrenorul care va accepta să lucreze la FCSB, chiar și până la finalul sezonului, trebuie să-și asume obiectivul fixat de Gigi Becali: calificarea în preliminariile Conference League. Din play-out, obiectivul poate fi îndeplinit doar dacă echipa va reuși să câștige barajul, unde trebuie să învingă două adversare.

Mihai Stoica a transmis din nou că următorul antrenor de la FCSB va fi cu siguranță străin. Oficialul campioanei spune că a primit deja numeroase propuneri, însă Gigi Becali nu se grăbește să instaleze un nou tehnician.

"Sunt foarte multe variante. Mult mai multe decât mă așteptam, inclusiv nume mari. Variante de prin preajmă și din țări cu fotbal dezvoltat. Mi-au fost propuși, curg CV-urile.

Avem o lună la dispoziție să punem antrenor. Eu mă grăbesc să pun antrenor, dar Gigi a zis să nu mă grăbesc și să așteptăm. El e foarte calculat. E clar că va fi un antrenor străin", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB în urmă cu o lună

Elias Charalambous și-a încheiat mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.