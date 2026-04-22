Elias Charalambous, antrenorul plecat de la FCSB la finalul sezonului regulat, după ce roș-albaștrii au ratat calificarea în play-off, a fost primul tehnician contactat, însă cipriotul a refuzat oferta.

Reacția lui Gigi Becali după ce Charalambous a refuzat să revină la FCSB

Gigi Becali a reacționat după ce Elias Charalambous a refuzat să revină pe banca celor de la FCSB. Patronul de la FCSB nu s-a speriat de refuzul antrenorului cipriot și a transmis că de această dată va avea răbdare, cuvânt pe care l-a repetat de opt ori.

Finanțatorul campioanei a explicat că în momentul de față există o listă de trei antrenori, fiecare cu un CV impresionant. Becali a precizat că și-ar dori, totuși, un antrenor ortodox, însă nu exclude nicio altă posibilitate.

”Charalambous a refuzat. Habar n-am de ce. A zis că nu și gata. Hai salut, hai noroc. Ce să facem? Nu mai fac ca pe vremuri: <<Hai, repede!>> Nu, răbdare, răbdare, răbdare, răbdare, răbdare, răbdare, răbdare, răbdare!. Până când o să îi bat pe toți cum i-am bătut până acum și am făcut performanțe pe care nu le-a mai făcut nimeni până acum. O să îi bat încontinuu și iar o să mă calific și iar cupe europene.

Voi întrebați așa <<Până când?>>, cu alte cuvinte că sunt în groapă. Habar n-am cine e antrenor, MM face. Mihai are deja 20 de antrenori pe listă, și români și străini.

Acum sunt vreo 2-3 la care ne gândim. I-am spus: <<Mihai, puțină răbdare!>>. Să recunosc, eu sunt cu nebuniile mele, eu vreau un ortodox, dacă s-o putea bine, dacă nu, și altceva. E o dorință, nu înseamnă că nu iau altă nație de antrenor. De unul mi-a zis că a fost foarte mare jucător, și antrenor, și cunoscut, dar nu îl spun”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.