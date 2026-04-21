MM Stoica amenință cu plecarea de la FCSB: "Dacă se întâmplă asta, să pună pe altcineva în locul meu"

Mirel Rădoi a acceptat oferta de la Gaziantep și a părăsit FCSB la câteva ore după victoria cu Farul (3-2). Mihai Stoica a demarat căutările pentru un nou antrenor, iar primul apelat a fost Elias Charalambous, cipriotul care a demisionat în martie, după 3 ani la echipă.

Elias Charalambous, prima variantă pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi: "Nu a refuzat, dar nu putea să dea răspunsul pe loc"

Mihai Stoica spune că Elias Charalambous nu a oferit încă un răspuns clar, în această perioadă asistând la antrenamentele celor de la Bournemouth.

"Suntem în formula Alin Stoica, Lucian Filip - antrenori, Marius Popa - antrenor cu portari, Horia Codorean - preparator fizic, iar Ionuț Zottu - analist video.

În luna în care avem dispensa asta ne vom hotărâi ce antrenor aducem. L-am sunat pe Elias Charalambous, a fost prima ideea care mi-a venit în cap, iar Gigi a acceptat.

Elias are programul lui. A fost o săptămână la Lecce cu Di Francesco. El a folosit perioada asta de vacanță. El e la Bournemouth acum (n.r - la Andoni Iraola). Nu a refuzat, dar nu putea să da răspunsul pe loc. I-am spus că îl rog foarte mult ca în momentul în care ia o decizie să îmi spună. Cu Pintilii nu am vorbit. Nouă ne trebuie licență și un antrenor care știe ce să facă. Elias e cea mai bună variantă.

Pe mine mă interesează Elias. După aia, vom vedea ce condiții pune dacă se întoarce să ne dea o mână de ajutor măcar până în vară", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.