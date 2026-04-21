MM Stoica amenință cu plecarea de la FCSB: "Dacă se întâmplă asta, să pună pe altcineva în locul meu"

FCSB traversează o nouă perioadă delicată, după ce Mirel Rădoi a decis să părăsească echipa în plin play-out, după doar 5 meciuri.

Mihai StoicaElias CharalambousFCSBGigi BecaliMirel Radoi
Mirel Rădoi a acceptat oferta de la Gaziantep și a părăsit FCSB la câteva ore după victoria cu Farul (3-2). Mihai Stoica a demarat căutările pentru un nou antrenor, iar primul apelat a fost Elias Charalambous, cipriotul care a demisionat în martie, după 3 ani la echipă.

Elias Charalambous, prima variantă pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi: "Nu a refuzat, dar nu putea să dea răspunsul pe loc"

Mihai Stoica spune că Elias Charalambous nu a oferit încă un răspuns clar, în această perioadă asistând la antrenamentele celor de la Bournemouth.

"Suntem în formula Alin Stoica, Lucian Filip - antrenori, Marius Popa - antrenor cu portari, Horia Codorean - preparator fizic, iar Ionuț Zottu - analist video.

În luna în care avem dispensa asta ne vom hotărâi ce antrenor aducem. L-am sunat pe Elias Charalambous, a fost prima ideea care mi-a venit în cap, iar Gigi a acceptat.

Elias are programul lui. A fost o săptămână la Lecce cu Di Francesco. El a folosit perioada asta de vacanță. El e la Bournemouth acum (n.r - la Andoni Iraola). Nu a refuzat, dar nu putea să da răspunsul pe loc. I-am spus că îl rog foarte mult ca în momentul în care ia o decizie să îmi spună. Cu Pintilii nu am vorbit. Nouă ne trebuie licență și un antrenor care știe ce să facă. Elias e cea mai bună variantă.

Pe mine mă interesează Elias. După aia, vom vedea ce condiții pune dacă se întoarce să ne dea o mână de ajutor măcar până în vară", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica amenință cu plecarea: "Dacă va fi adus un antrenor român, Gigi va trebuie să aleagă pe altcineva în locul meu"

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a transmis ferm că vrea să instaleze un antrenor străin, amenințând chiar cu plecarea în cazul în care Gigi Becali va interveni și va numi un tehnician precum Laurențiu Reghecampf, Marius Șumudică, Toni Petrea sau Nicolae Dică.

"Ce e exclus e ce se scrie prin presă. Am văzut că ba e Reghecampf, ba Șumudică, ba Toni Petrea, ba Dică. Nu, exclus! Toate variantele sunt excluse. Eu vreau să lucrez cu un antrenor străin. Mi-a mers bine cu antrenorii străini - și cu Zenga, și cu Protastov, și cu Elias. Astea sunt ideile mele. Mai departe, Gigi va lua deciziile, dar deocamdată așa văd eu că stau lucrurile

(n.r - întrebat ce va face dacă Gigi Becali va decide să aducă un antrenor român) Atunci, va trebui să aleagă pe cineva din club în locul meu! Nu există un antrenor român în care să am încredere la momentul ăsta. Mă refer la cei care nu sunt sunt sub contract la momentul ăsta", a mai spus Mihai Stoica.

