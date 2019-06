Gigi Becali a lamurit situatia lui Edi Iordanescu: "Nu a fost o negociere, am vorbit prieteneste! Treaba lui, sa faca ce stie!" Ce sanse sunt sa vina la FCSB

FCSB inca nu are antrenor.

Gigi Becali va afla in cursul zilei de marti daca Edi Iordanescu vrea sa vina la FCSB sau trebuie sa isi caute alt antrenor. Deocamdata, patronul FCSB este increzator.

Gigi Becali sustine ca Edi Iordanescu nu doar ca nu l-a refuzat, dar sansele ca acesta sa ii accepte propunerea au crescut. Becali a spus ca va oferi mai multe detalii maine.

De asemenea, Becali a mai precizat si ca nu are o varianta de rezerva pregatita in acest moment daca Iordanescu jr il va refuza.

"Fals! Nu e adevarat ca Edi Iordanescu a refuzat! Eu pot sa va spun ca pana acum era 90%, iar acum sunt 95% sanse. Clauza? Nici nu a fost vorba de asa ceva. Nu a cerut nicio clauza. Maine o sa dam toate stirile. Daca el a cerut sa nu zic nimic, ce pot sa spun? Pe mine nu ma intereseaza clauza lui de acolo. Sa isi rezolve, ca sunt problemele lui. Treaba lui, sa faca ce stie. Nu a fost o negociere, am vorbit prieteneste. Nu mai am nicio varianta in afara de Edi. MM nu are treaba, eu doar ma consult cu el cand angajez un antrenor", a declarat Gigi Becali pentru DigiSport.